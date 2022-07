Processo seletivo para o Ambulatório Médico de Especialidades de São José dos Campos

Salários variam entre R$ 1.228,53 e R$ 3.526,17

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de São José dos Campos, abre o Processo Seletivo 002/2022 destinado à contratação imediata e formação de cadastro reserva de profissionais para 14 diferentes cargos, incluindo vagas para pessoas com deficiência (PCD). Os salários variam entre R$ 1.228,53 e R$ 3.526,17.

Centro de Formação do Educador – CEFE

As inscrições ficarão abertas nos dias 01 a 03 de agosto, das 9h às 15h, no Centro de Formação do Educador – CEFE, localizado na Avenida Olivo Gomes, nº 250, Santana, São José dos Campos-SP. Não será cobrada qualquer taxa de inscrição.

Instituto Sócrates Guanaes

Os interessados devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos no edital 002/2022 (originais e cópias). Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos no site do Instituto: https://isgsaude.org.br/amesjc/trabalhe-conosco/

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico em cada área de atuação e de informática, além de entrevista coletiva/grupo. As etapas são classificatórias e eliminatórias. A prova objetiva será realizada a partir do dia 08/08. Já a entrevista por competência deve ocorrer a partir de 15/08.

Confira os cargos:

– Analista de Comunicação

– Analista de Pessoal – PCD

– Analista de Suporte (TIC)

– Assistente Social – PCD

– Auxiliar Administrativo – PCD

– Auxiliar de Farmácia – PCD

– Auxiliar de Governança (limpeza)

– Enfermeiro

– Fonoaudiólogo (a)

– Operador de Teleatendimento – PCD

– Recepcionista

– Técnico (a) Segurança do Trabalho

– Técnico de Farmácia

– Técnico de Informática

Hospital Regiona de São José dos Campos