Pâmela Rosa organiza torneio de skate amador em São José dos Campos

Bicampeã mundial, medalhista dos X Games, finalista olímpica e agora organizadora de campeonato. Pâmela Rosa, um dos ícones do skate brasileiro será a primeira mulher a organizador um evento de skate no país.

Com apoio do banco BV, o PAM AM reunirá destaques amadores da modalidade nas categorias Feminino (16 participantes) e Masculino (30 competidores) na pista pública de São José dos Campos (SP), cidade da skatista, no próximo dia 07 de agosto.

Pâmela Rosa

“Quero poder retribuir para a comunidade do skate um pouco do que o esporte já proporcionou para minha vida pessoal e profissional. Quero criar oportunidades como esse campeonato para que possam surgir novos talentos para representar nosso país pelo mundo”, afirmou a skatista.

Skate

Patrocinador pessoal de Pâmela Rosa, o BV também está presente no PAM AM, aumentando ainda mais a sua presença no esporte brasileiro. No universo do skate, o banco também apoia Yndiara Asp, Murilo Peres e Kelvin Hoefler, além de ser parceiro de vários ícones do esporte brasileiro em seus projetos sociais.

“O banco BV que é um apoiador do skate está em todos os pilares do esporte, desde o desenvolvimento até o rendimento. Nossa parceria com a Pâmela já dura anos e agora ampliamos a atuação com o apoio neste campeonato que terá jovens valores. Esperamos que seja o primeiro de muitos campeonatos protagonizados por mulheres na modalidade”, afirmou Tiago Soares, gerente executivo de Sustentabilidade e Patrocínios do banco BV.

Banco BV

