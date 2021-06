Prefeitura de São José publica editais do transporte público

A Prefeitura de São José dos Campos publicou os quatro editais de concorrência pública internacional que tratam da operação, gestão financeira e tecnologias do novo modelo de transporte público do município. Os documentos estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura.

Transporte público de São José dos Campos

O futuro modelo de concessão é inovador justamente por separar a operação, tecnologia e o financeiro. O objetivo com essa divisão é ter empresas especializadas em cada uma das áreas e elevar a qualidade e modernização do serviço. O modelo proposto para o transporte público de São José dos Campos tem sido referência para outros municípios e divulgado em outros países.

O edital de operação, por exemplo, traz características como o aumento de frota, quantidade de viagens e o transporte sob demanda.

O aumento de frequência, que na prática representa mais opções de itinerários e menor tempo de espera nos pontos, só foi possível com a alteração do perfil da frota e os conceitos aplicados para a operação.

Prefeitura de São José dos Campos

Atualmente, a maior parte da frota de 389 veículos é do tipo convencional e, para a futura operação, serão 557 veículos distribuídos em cinco modelos: vans, micro-ônibus, padron e super-articulado, além dos VLP’s (Veículo Leve sobre Pneus).

A quantidade de linhas também irá aumentar das atuais 101 para 112, o que irá permitir um aumento na oferta das atuais 6.798 viagens para 9.892, um acréscimo de 43%. Esse aumento de frota e diversificação nos tipos de veículo garantem um atendimento mais personalizado e permite a otimização do sistema.

Demanda

Esse novo conceito de operação do sistema traz ainda a implementação de linhas responsivas à demanda, com a flexibilização parcial dos itinerários e das partidas. Esse modelo de transporte sob demanda é novo no país e surge para competir com o transporte individual.

Na prática, os usuários poderão por meio de aplicativo, assim como acontece atualmente com as empresas de transporte individual, solicitar uma viagem que terá tarifa fixa integrada ou variável.

Maior conforto

Com veículos novos, mais modernos e menos poluentes, parte da nova frota oferecerá wifi gratuito, tomadas USB para carregamento de celulares, além de veículos com ar condicionado para atender os bairros mais distantes.

Menor tarifa

Diferente do contrato atual, vencido pela empresa que apresentou a maior outorga ao município, a futura concessão terá como vencedora a empresa/consórcio que apresentar a menor tarifa técnica.

Além disso, ações como a separação dos serviços de operação e tecnologia e investimentos vindos de outras fontes de recursos –como a aplicação de R$ 9,2 milhões arrecadados com a concessão da zona azul– ajudam a amenizar o valor da tarifa cobrada do cidadão, permitindo a entrega de um serviço com mais frequência de ônibus, maior conforto para os passageiros com um valor mais baixo de tarifa.

Veículos Leve sobre Pneus irão compor a frota do novo transporte público – Foto: Adenir Britto/PMSJC