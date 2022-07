Como as mensagens podem aproximar os clientes da sua empresa

Estamos vivenciando a era digital e a transformação nas relações sociais já é uma realidade observável. As vendas, que antes eram feitas apenas de forma presencial, passaram a ter um lugar importante no meio digital e por isso, a comunicação da empresa com o cliente nesse meio se tornou muito importante, através das mensagens.

O poder das mensagens nos negócios vai além da venda de produtos, mas define como a empresa se comunica com seus clientes e se é capaz de estabelecer um bom relacionamento e fidelizar os mesmos. O resultado de um processo de vendas bem executado é um número sempre crescente de vendas de produtos e clientes imensamente satisfeitos. Para isso, existem inúmeras ferramentas tecnológicas que auxiliam nesse processo, como os softwares CRM.

Sendo assim, coloquei abaixo algumas dicas sobre como as mensagens tem o poder de trazer o cliente para mais perto da sua empresa. Vamos conhecer juntos?

Use ferramentas para conhecer os seus clientes

O primeiro passo para aproximar os clientes da sua empresa através das mensagens é conhecer o perfil do seu público-alvo e reconhecer sua individualidade.

Os clientes em geral não se sentem confortáveis quando recebem mensagem do tipo spam, genéricas. Esse tipo de mensagem costuma ser totalmente ignorada, pois não há nenhum demonstrativo de vínculo com o cliente e dá uma impressão de que a empresa não se preocupa com as especificidades de cada um. Precisamos abandonar essa estratégia e inovar trazendo mais caracterização em cada mensagem.

As ferramentas CRM tem sido muito utilizadas atualmente como um banco de dados inteligente e de fácil acesso. Com ela é possível armazenar os dados de cada cliente de forma individualizada, como os tipos de produtos que já foram adquiridos, as formas de pagamento, reclamações, dados pessoais, números para contato, e-mails e etc. Essa é apenas uma das centenas vantagens com os usos da ferramenta de CRM para atrair e manter clientes.

Com esses dados, é possível traçar um perfil de cada cliente de forma mais específica e enviar mensagens de acordo com os dados que já estão salvos no sistema. Afinal, quem não gosta de se sentir lembrado e importante, não é mesmo?

Dessa forma, os sistemas CRM conseguem armazenar os dados em nuvem e ao mesmo tempo fornecer as ferramentas necessárias para a atuação da equipe de vendas e marketing, para que consigam contatar seus clientes da forma mais efetiva. Por exemplo, quando uma mensagem inicial contém o nome do cliente, é capaz de despertar o interesse do mesmo pelo conteúdo enviado. A linguagem utilizada também é um fator importante, pois é necessário que a empresa se comunique com o cliente de forma simples e de fácil compreensão.

Então, usando essa ferramenta é possível mandar mensagens citando o nome do cliente e oferecendo produtos que tem relação com os interesses dele. Isso fará com que aumente as chances do cliente adquirir o seu produto.

Estabeleça cronogramas para o envio de mensagens

A organização deve ser um dos pilares do seu negócio. É impossível ter uma empresa que funcione e cresça à pleno vapor se não houver ordem em cada um dos seus processos. Com a área das vendas, especificamente no envio de mensagens, isso não é diferente e tem um papel muito importante na captação de clientes e na sua fidelização.

À medida que uma empresa cresce e a demanda de clientes aumenta exponencialmente, é necessário que você repense em como irá organizar todo o processo de comunicação e relacionamento com os clientes. Gerir uma grande clientela não é fácil, mas felizmente essa é uma função que um software CRM também possui e poderá auxiliar. Mas então, como uma ferramenta de CRM te ajuda a aproximar clientes utilizando o envio programado de mensagens?

Um software CRM possibilita que você programe uma mensagem para ser enviada para os clientes em determinado período de tempo que você irá escolher. Um bom uso dessa ferramenta é para o envio de mensagens promocionais, com oferta de condições melhores de pagamento, descontos em compras de vários produtos, cupons de desconto ou eventos promocionais (como a Black Friday).

Lembre-se que para utilizar essa ferramenta você precisará já ter em mente os seguintes fatores:

Um prazo definido para o envio de mensagens promocionais;

Procurar saber o nível de satisfação do cliente com o atendimento;

Solucionar problemas.

As mensagens enviadas periodicamente também podem ser usadas para apresentar produtos novos, lembrar o cliente sobre uma compra não concluída ou notificar sobre pendências no pagamento de um produto.

Programe seu robô de vendas de forma eficiente

Atualmente muitas empresas tem utilizado robôs de vendas para o envio de mensagem, os chamados Chatbots. O objetivo do uso dessa ferramenta é melhorar o relacionamento com o cliente através do atendimento simultâneo de uma grande quantidade de pessoas em um período de tempo curto, sem que precisem aguardar atendimento e fornecendo ajuda à qualquer hora.

Os robôs de vendas também são uma função oferecida por alguns sistemas de CRM e são considerados um ótimo investimento para as empresas, quando bem empregados.

Ao utilizar essa ferramenta para envio de mensagens, tenha o cuidado de programá-lo para atender e solucionar o máximo de questionamentos possíveis do cliente. As respostas devem ser compreensíveis e detalhadas. Busque também oferecer outra alternativa de contato com o suporte em caso das duvidas não serem solucionadas.

