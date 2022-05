Pesquisas de satisfação com colaboradores: como e por que fazer

Trabalhar com pesquisas de satisfação é uma das maneiras mais efetivas de entender o que seus colaboradores estão pensando sobre a empresa e como otimizar seus processos para garantir um clima organizacional com muito mais qualidade.

Um dos elementos mais importantes para obter sucesso comercial em sua empresa é conseguir o comprometimento de seus colaboradores com os resultados desejados, garantindo que sua empresa seja uma liderança na competição.

Existem diversos sites e empresas especializadas especificamente no comportamento de seus colaboradores e nos benefícios de manter o clima organizacional da empresa em alta, garantindo um potencial maior para sua empresa.

Dentre as possibilidades apresentadas, uma das principais ferramentas para otimizar a maneira como seus colaboradores pensam é através de uma comunicação clara e objetiva, que ajudará a entender as necessidades deles e como você pode agir.

Uma pesquisa de satisfação pode ser a melhor maneira de conseguir dados relevantes para suas ações, entendendo melhor suas possibilidades e o que otimizar em seus processos de trabalho, ganhando assim mais potencial de negociação.

Entender o funcionamento das pesquisas torna-se uma excelente maneira de usar esse elemento para conseguir informações precisas e úteis em sua companhia, para que a equipe de recursos humanos saiba que rumo tomar com suas atividades.

A pesquisa de satisfação interna é uma das maneiras mais importantes de trabalhar a gestão de pessoas, criando uma base efetiva de informações que devem ser levadas em conta para criar uma estratégia adequada.

Com as informações coletadas você consegue obter o pensamento de seus colaboradores acerca do que é funcional e do que precisa de melhorias dentro da empresa, ampliando ainda mais a possibilidade de otimizar estas ações.

Com os resultados desse tipo de pesquisa você pode começar a pensar em uma série de melhorias, e não apenas as que afetam os colaboradores, mas que geram impactos diretos em diversas situações.

Dentre os elementos principais, é possível citar:

Melhoria de equipamento;

Instalações da empresa;

Carga horária;

Benefícios.

Até mesmo situações mais complicadas, como questões psicológicas, assédio e pressão para o cumprimento de metas podem ser apresentados nesse tipo de pesquisa, o que acaba se tornando um importante meio de denúncia para a solução destes problemas.

Além de entender melhor o que pode ser melhorado e iniciar os processos para potencializar seus resultados, a pesquisa de qualidade também é importante para mostrar que o profissional é valorizado em sua empresa e que sua opinião é importante.

As pessoas gostam de saber que estão sendo ouvidas. Isso tira a impressão ruim de que uma empresa é muito robótica e que não há espaço para melhoria em seu processo de trabalho, o que acaba melhorando ainda mais a motivação de seus colaboradores.

Criar um ambiente agradável e propício para a produção é responsabilidade de todos, e quando a empresa entende sua parte nesse processo, é muito mais fácil conseguir utilizar todo o potencial para ampliar suas atividades.

Por isso é importante entender como fazer uma pesquisa de satisfação interna de qualidade que envolva todos estes elementos de maneira mais efetiva.

Vantagens de uma boa pesquisa de satisfação interna

Agora que você entende um pouco melhor a importância da pesquisa de satisfação interna, é hora de identificar as principais vantagens que fazem muitas empresas optarem por esse tipo de interação, de forma mais efetiva.

Entretanto, é preciso ter em mente que cada empresa é única e que em muitos casos as vantagens provenientes desse tipo de atividade podem ser diferentes, ainda que as empresas estejam em um mesmo segmento de atuação.

Por isso é muito importante que você saiba adaptar estas informações a sua realidade e garantir resultados efetivos em suas interações, otimizando assim os processos de produção de sua empresa como um todo.

Aumento de produtividade

Um dos principais benefícios desse tipo de prática é o aumento na produtividade. Quando você ouve o que seus colaboradores têm a dizer, é muito comum que eles se sintam mais motivados, elevando assim a qualidade do trabalho executado.

As pesquisas de satisfação funcionam como oportunidades, onde eles podem expressar-se livremente e falar sobre alguns de seus principais problemas com relação a forma como a empresa gere os negócios.

É preciso que você efetivamente mostre resultados baseado nesse tipo de informação. Deixar as informações coletadas de lado pode acabar desmotivando seus colaboradores, por isso é muito importante que eles observem as melhorias que estão sendo realizadas.

Menor rotatividade de funcionários

A rotatividade é um problema que muitas empresas passam ao longo do tempo. Normalmente esse tipo de situação acontece porque o profissional não sente que está aproveitando o melhor que o mercado tem a oferecer.

Neste caso, é preciso pensar em preocupações com gastos de impostos e taxas de demissão e contratação, além do período de treinamento de um novo funcionário e o fato de que ele precisa se adaptar a nova função.

Muitas vezes a rotatividade é uma questão de comunicação. Quando o profissional consegue expressar sua insatisfação e dizer que elementos em particular estão fazendo-o pensar em sair da empresa, é possível pensar em alternativas que solucionem estes problemas.

Dessa maneira, você consegue um percentual muito maior de retenção na empresa, garantindo que grandes talentos continuem focados em apresentar resultados positivos para sua produção como um todo.

As demissões prejudicam até mesmo a competitividade de sua empresa, uma vez que você pode perder profissionais para suas concorrentes e acabar dificultando ainda mais esse tipo de retomada.

Identificação de problemas

Enquanto alguns problemas da empresa ficam muito evidentes, outros podem acabar sendo deixados de lado no dia a dia em meio a correria da produção. Embora não sejam tão claros, estes problemas podem gerar uma série de complicações.

Por isso as pesquisas de satisfação internas acabam sendo uma ótima maneira de descobrir esse tipo de problema, identificando sua origem e pensando em maneiras de solucionar a questão.

Nem sempre os colaboradores se sentem confortáveis de falar esse tipo de problema para seus gestores imediatos ou para a equipe de recursos humanos. Por isso, fazer uma pesquisa de satisfação anônima pode apresentar uma série de respostas importantes.

Melhorar sua reputação

Com uma equipe satisfeita, você terá uma série de promotores de sua marca que apresentarão a empresa em seus círculos familiares e de amigos, ampliando ainda mais sua rede de consumidores.

Uma empresa que cuida bem de seus funcionários tem um potencial muito maior de oferecer um conteúdo satisfatório para seus consumidores, e por conta disso estabelecer uma boa estrutura de clima organizacional é o foco de muitas companhias.

Esse impacto pode afetar diretamente suas vendas e criar uma estrutura relevante para o trabalho com esse tipo de ação.

Redução de custos

Com a diminuição da rotatividade e a melhoria no clima organizacional, é importante que você pense em maneiras de otimizar sua saúde financeira. Cortar gastos em seleções, treinamentos e rescisões é um passo fundamental para você conseguir resultados melhores.

Além disso, essa verba pode ser realocada em investimento para a empresa, especializando ainda mais seus profissionais e garantindo ações mais assertivas de marketing.

Dessa maneira, você consegue melhorar consideravelmente a reputação da empresa, que acaba atraindo mais investimentos incluindo em ambientes externos, assim sua companhia acaba sendo muito mais visada para crescimento.

Integração de processos

Para garantir o funcionamento de uma empresa, é muito importante que todos os setores funcionem regularmente. Entretanto, em muitas empresas a falta de comunicação e de estrutura é um ponto que acaba gerando uma série de problemas e insatisfação.

Com uma pesquisa de satisfação interna você consegue identificar quais são as principais dificuldades na comunicação para que suas equipes se integrem mais, em muitos casos trabalhando juntas para gerar resultados mais positivos para a empresa.

Cruzar atividades diferentes é um processo muito comum na empresa, e quando todos os setores estão em integração, essa atividade se torna muito mais simples.

Considerações finais

Existem muitas maneiras de otimizar os processos de trabalho com uma empresa, entretanto, a melhor forma de identificar como seus colaboradores se sentem a respeito desses processos é através da comunicação.

Saber quando e como fazer uma pesquisa de qualidade é muito importante para que você consiga estruturar melhor suas atividades, garantindo uma qualidade de trabalho muito superior depois que as melhorias começam a ser implementadas.

Por conta disso, saber usar essa importante ferramenta para apresentar um clima organizacional mais adequado para sua empresa é muito importante, dando certeza a seus colaboradores que eles estão em um ambiente onde são ouvidos.

