Experiência Dylan em “Infiéis – ou: Quando Deus Saiu em Viagem de Negócios” no CAC Walmor Chagas

Um grupo de conhecidos embarca em uma viagem com um destino apenas parcialmente conhecido. Estão em busca de algo que preencha suas necessidades diárias e de algo mais sublime, de um sentimento que faça com que continuem caminhando. Achou essa viagem parecida com algo? A vida e sua busca de sentido são o tema de “Infiéis – ou: Quando Deus Saiu em Viagem de Negócios”.



Experiência Dylan

Esse percurso é pleno de desafios e de dúvidas, mas a música e a literatura apresentam muitas tentativas de respostas. Embarque junto com a Experiência Dylan em um trajeto que tem como acompanhantes artistas como Bob Dylan, Jack Kerouac, Patti Smith, Tom Waits, Belchior, Walter Franco, Nina Simone e vários outros.



Em “Infiéis”, a Experiência Dylan joga mais lenha na fogueira simbólica em que ardem a arte e a crença e toma a vida como metáfora de uma longa estrada – On The Road, que todos percorremos. Estaríamos buscando algo que nos teria sido tirado? Ou algo que nunca tivemos? Bem, se não há resposta, cabe a nós ampliarmos o número de perguntas.



Experiência Dylan em “Infiéis – ou: Quando Deus Saiu em Viagem de Negócios”

Dia 14/05, domingo, 19h

INGRESSOS ANTECIPADOS COM DESCONTO

PIX PARA LUTHA PRODUÇÕES: 14859629000104

Até dia 13/05: R$ 30,00 / R$ 15,00

No dia 14/05: R$ 40,00 / R$ 20,00

Local: Centro de Artes Cênicas Walmor Chagas CAC Walmor Chagas

Rua Netuno, 41, Jardim da Granja – São José dos Campos

Informações: (12) 99753-0314



Com: Fred Ribeiro, Oswaldo Almeida Jr., Rafael Braga, Romulo Scarinni e Wallace Puosso. Direção: Carlos Rosa. Iluminação: B.R. Gabs. Projeções: Bárbara Almeida.