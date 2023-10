Relacionamento com o cliente e qualidade no atendimento rendem prêmios à COOP

O varejo está cada vez mais competitivo e para se destacar nesse acirrado mercado é preciso sempre inovar, oferecer um atendimento diferenciado que surpreenda e encante o seu cliente constantemente, além de uma jornada de compra inesquecível. E nesse quesito, a Coop tem desempenhado muito bem o seu papel, tanto que na última semana de setembro foi contemplada com duas premiações distintas.

Uma delas foi a conquista do Selo O Cliente Recomenda, concedido pela Experience Awards que reconhece as empresas que se destacam na era das experiências na região de São José dos Campos, onde a Coop possui duas lojas de supermercados, cinco drogarias e um atacarejo.

A premiação é idealizada pela SoluCX e tem como objetivo reconhecer e certificar as empresas com o melhor NPS do Brasil em seus segmentos. NPS é a sigla de Net Promoter Score, uma metodologia que permite mensurar o nível de satisfação e lealdade dos clientes com as empresas. A pesquisa envolveu um painel com mais de 700 mil consumidores e a obtenção do Selo facilita a sua comunicação com o cliente final (B2C), mostrando que a marca possui um selo de recomendação com base na voz dos próprios clientes da marca.

Prêmio ABEMD

O diretor-geral Pedro Mattos entre Luciana Samadello, gerente de Marketing, e Elisabete Marques, responsável pelo departamento de CRM e demais integrantes da equipe-Foto: Divulgação

O outro reconhecimento da Coop foi a terceira colocação no Prêmio ABEMD, promovido pela Associação Brasileira de Marketing de Dados, com o case desenvolvido para promocionar a marca Omo, da Unilever, junto aos seus cooperados e clientes.

Segundo Elisabete Marques, responsável pelo departamento de CRM, a Coop aderiu à utilização de recursos e ferramentas baseadas em inteligência artificial para aprimorar a comunicação com seus clientes, gerando resultados expressivos para a empresa, a indústria e, principalmente, para o público final.

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

