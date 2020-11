Prefeitura inicia as inscrições para a Educação Infantil

A Prefeitura de São José dos Campos abriu, nesta sexta-feira (20), as inscrições para as vagas na educação infantil (crianças de 0 a 5 anos) em 2021.

Até 18 de dezembro, os interessados em uma vaga no período parcial devem procurar uma unidade escolar que atenda essa modalidade, munido de cópia da certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço e um documento do responsável e realizar a inscrição.

Prefeitura de São José dos Campos

Para as inscrições no período integral, o responsável deve ligar na central de inscrições (3901-2285), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e agendar atendimento. Como medida de prevenção ao novo coronavírus e com o objetivo de evitar aglomerações, todos os atendimentos serão realizados com horário agendado.

Além das mães trabalhadoras, critérios como vulnerabilidade terão prioridade sobre os demais inscritos nas etapas de ingresso e transferência para o período integral na rede municipal.

Tatiane Vieira já conhece a qualidade de ensino que a rede municipal de São José dos Campos oferece. Mãe da Ariel, de 7 anos, compareceu à secretaria da Emei Zenaide Vilalva de Araújo, na Vila Adyana, para realizar a inscrição do Arthur, de 1 ano.

“As escolas municipais são muito melhores que as particulares. Minha filha já estudou nesta escola. Assim que soube das inscrições, providenciei a documentação para a matrícula do Arthur. Fico meio período com ele e, na outra parte do dia, ele pode conviver com outras crianças. Isso é fundamental para o desenvolvimento”, disse Tatiane.

Angelucci Rodrigues estava acompanhada da pequena Isadora, de 3 anos, futura aluna da rede.

“Estou inscrevendo a Isadora para a Emei Cassiano Ricardo. O período parcial é ótimo. Ela precisa dessa socialização com outras crianças e o convívio com a família. Além disso, as escolas municipais são muito bonitas”, disse Angelucci.

Educação infantil

A partir de janeiro de 2021, todas as inscrições para educação infantil nas modalidades parcial e integral serão realizadas na sede da Secretaria de Educação e Cidadania (rua Felício Savastano, 240 Vila Industrial).

Nos últimos três anos, as escolas de educação infantil receberam serviços de pintura e revitalização, piso de borracha para área de lazer, lâmpadas de LED, novos reservatórios, climatizadores e obras de adequação para a emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Fim da espera

Em janeiro de 2017, mais de 5.000 crianças aguardavam por uma vaga na rede. As novas matrículas foram realizadas por meio da construção de nove unidades escolares, reforma e ampliação de outras 34 escolas, que geraram mais de 8.000 vagas, priorizando os que mais precisam.

Outras duas unidades para crianças de 0 a 5 anos estão em construção nos bairros Jardim Santa Hermínia e Jardim São José 2. Em fase de licitação, outra escola de educação infantil será construída no Parque Industrial.

O investimento total de 2017 até esse ano na educação infantil supera R$ 79 milhões.

Moradora da região central da cidade, Angelucci Rodrigues estava acompanhada da pequena Isadora, futura aluna da rede municipal – Foto: Claudio Vieira/PMSJC