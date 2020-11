MIC e IFSP organizam alfabetização científica durante pandemia

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Instituto Federal São Paulo (campus São José dos Campos), o Museu Interativo de Ciências compartilha, por meio das redes sociais, o projeto “A alfabetização científica para o enfrentamento de pandemias”.

A iniciativa é voltada para todos os alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O projeto apresenta de maneira simples e objetiva as características de uma pandemia, com estratégias para proteger a saúde individual e coletiva por meio de uma linguagem didática e lúdica.

Instituto Federal São Paulo

Histórias, experimentos e simulações formulados pelos alunos do Instituto Federal facilitam o entendimento sobre o papel da ciência e do cientista para os alunos de 112 escolas de educação infantil, além de todos os estudantes do 1º ao 5º ano das 47 escolas de ensino fundamental da rede municipal.

Museu Interativo de Ciências

Além do universo escolar, a proposta que visa disseminar informações a respeito da virologia, prevenção, contaminação e importância da ciência pode ser acessada por toda a população por meio das redes sociais do MIC e do IFSP.

A iniciativa apresenta de maneira simples e objetiva as características de uma pandemia com estratégias para proteger a saúde individual e coletiva – Foto: Claudio Vieira/PMSJC