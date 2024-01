Prefeitura entrega obras da unidade da Fundhas Alto da Ponte

A Prefeitura de São José dos Campos entregou, na quarta-feira (24), a unidade Alto da Ponte da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) totalmente reformada e modernizada.

Desde 2021, já foram entregues, modernizadas e reformadas 14 unidades da Fundhas.

A estudante Manuele Monteiro, de 10 anos, aprovou a nova unidade. “Muito bacana, tudo bonito. Vai ser mais divertido quando a gente voltar às aulas.”

A manutenção e ampliação do atendimento a crianças, adolescentes e jovens na Fundhas integra o Plano de Gestão 2021-2024.

Obras

Entre as novidades da unidade Alto da Ponte estão as telhas termoacústicas, que reduzem a temperatura ambiente.

As salas ganharam nova identidade visual, com destaque para a Sala Google, com acesso à internet, chromebooks e aplicativos que favorecem a aprendizagem e o estudo dos alunos; Sala Lions Quest e a Sala Cultura Maker, que facilita o aprendizado de maneira participativa, coletiva, tecnológica, divertida e sustentável.

Também foram instalados climatizadores nas salas, novos armários, além de mudanças no refeitório, área de lazer e novo paisagismo.

Nova Fundhas

No quesito infraestrutura, a Fundhas vem avançando com o plano de modernização das instalações e unidades.

Desde 2021, foram entregues reformadas as unidades Sede, Leste, Dom Pedro, CDA (Centro de Desenvolvimento Artístico), Putim, Centro, Parque Industrial, Parque Tecnológico, Cephas, Dom Bosco, Polo Sul (Centro da Juventude), Centro de Inovação Sul, Campos de São José e Alto da Ponte.