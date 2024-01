7 benefícios de skates, patinetes e bicicletas para as crianças

Veja por que incentivar seus filhos a praticar esportes e atividades ao ar livre na infância

A prática de atividades ao ar livre na infância é muito importante para o desenvolvimento da criança. Andar de skate, bicicleta ou patinete são formas de o pequeno aprender e ser estimulado em diversos sentidos de maneira divertida. Em tempos de muita tecnologia, encontrar formas de fazer a criança sair de casa, conviver socialmente e aprender coisas novas é muito importante.

Mesmo que muitos possam considerar andar de skate, bicicleta ou patinete como uma atividade perigosa, se o pequeno tiver suporte e acompanhamento, não há nenhum problema. Andar de skate, patinete infantil ou bicicleta traz diversos benefícios para as crianças. Listamos sete deles para te mostrar como incentivar essas atividades é essencial para os seus filhos. Confira abaixo:

Estimula habilidades e aprimora a coordenação motora

O skate, o patinete e a bicicleta ajudam a estimular o controle manual e a coordenação motora das crianças. A prática dessas atividades auxilia no desenvolvimento e coordenação de membros superiores e inferiores. Além disso, são atividades que desenvolvem habilidades importantes no dia a dia, como o equilíbrio.

Incentiva e aprimora os nossos sentidos

A prática de andar de skate, patinete e bicicleta também é vital para aprimorar os sentidos na infância. Dessa forma, estar em contato com cores, sons, sensações e aromas é uma maneira de ajudar o pequeno a desenvolver seus sentidos. Aliás, nada melhor do que atividades ao ar livre para estimular os sentidos e isso fará toda a diferença no futuro da criança.

Fortalece as articulações

Outro grande benefício é o reforço das articulações. A prática dessas atividades no dia a dia ajuda a trabalhar o fortalecimento das articulações. Isso é essencial na infância e também no futuro para evitar problemas como a artrite. Além disso, a criança tem mais facilidade para desenvolver a consciência corporal desde muito cedo.

Melhora o foco e o poder de concentração

Fazer atividades como andar de skate também ajuda a criança a desenvolver o foco e a capacidade de concentração. Isso é essencial para a melhora no desempenho dos estudos, no aprimoramento das capacidades motoras e até mesmo para trazer mais confiança no âmbito pessoal.

Incentiva a socialização

Atividades ao ar livre são uma forma de facilitar a socialização das crianças. Em um mundo tão tecnológico, fazer o pequeno sair de casa e conversar com outras crianças é um grande feito. Afinal, é importante para o pequenino aprender a conviver em uma comunidade e se sentir pertencente a um grupo.

A socialização promovida em atividades como andar de skate, bicicleta e patinete vai além da socialização apenas pelo contato. São esportes e práticas que influenciam em questões sociais, como criatividade e moda, por exemplo. Isso ajuda a desenvolver a personalidade da criança.

Encoraja a prática de atividades físicas

Na infância, andar de skate, patinete ou bicicleta pode ser apenas uma atividade divertida para a criança. Mas a tendência é que isso seja levado a um estímulo para a prática de atividades físicas. Isso é importante para que o pequeno cresça longe do sedentarismo e possa ter menos chances de desenvolver diversos tipos de doença que afetam o seu crescimento e após entrar na fase adulta.

Aprendizado sobre limites e riscos

Qualquer atividade ao ar livre possui um nível de risco. E aprender sobre riscos e limites é importantíssimo na infância. Assim, ao andar de skate, patinete ou bicicleta em um parque, por exemplo, a criança consegue começar a entender sobre os riscos e os limites existentes na vida. Isso é vital para que ela possa se conscientizar sobre a importância de respeitar os limites do próprio corpo.

Não faltam benefícios para a prática de atividades lúdicas e ao ar livre para crianças. E aprender a andar de skate, bicicleta ou patinete é uma forma divertida de ajudá-la a se desenvolver naturalmente. Então, estimule os seus filhos a fazerem essas atividades no dia a dia e acompanhe de perto o desenvolvimento deles.

