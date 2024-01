Aeroporto realiza evento para retomada de voos de passageiros

A SJK Airport, concessionária do aeroporto Prof. Urbano Stumpf, realiza na próxima terça-feira (30) um evento de lançamento da retomada das operações aéreas regulares de passageiros no terminal de São José dos Campos.

A previsão é que a operação tenha início no dia 27 de março. Serão três frequências semanais diretas, de ida e volta, para o aeroporto internacional Tom Jobim – RIOgaleão.

GOL

Os voos estarão a cargo da GOL Linhas Aéreas. Os bilhetes já estão à venda no site da companhia ou por meio das agências de viagem.

No evento da próxima terça-feira, que terá início às 9h30 na sala de embarque do terminal, representantes da GOL também estarão presentes e devem detalhar como funcionará as conexões para cerca de 20 destinos a partir do Rio de Janeiro.

Os voos partirão do aeroporto de de São José às 6h20, aterrissando no Rio de Janeiro às 7h25, às segundas, quintas e sábados. A companhia aérea pretende anunciar uma operação especial para as conexões.

Entre os destinos, destacam-se Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, entre outros.

Trade turístico

O evento também prevê uma reunião com representantes do setor de turismo de toda a RMVale para apresentar detalhes das operações. Um dos objetivos é a atração de turistas de todo o Brasil para destinos turísticos da região, como o Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Santuário de Aparecida, Comunidade Canção Nova, entre outros.

SJK Airport

Os voos serão realizados com as aeronaves Boeing 737 da GOL, com capacidade para até 186 passageiros.

Concessão

A administração do Aeroporto Prof. Urbano Stumpf de São José dos Campos está concedida à empresa SJK Airport desde novembro por um período de 30 anos. A previsão é que sejam investidos até R$ 130 milhões no terminal.

A concessão do aeroporto faz parte do Plano de Gestão 2021-2024 e integra o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos). O objetivo é dinamizar o uso do terminal, com a retomada e ampliação de voos regulares de carga e passageiros.

Aeroporto Prof. Urbano Stumpf de São José dos Campos