A polícia de West Midlands prendeu um garoto de 12 anos depois que o ala do Crystal Palace Wilfried Zaha recebeu mensagens racistas nas mídias sociais antes do confronto da Premier League com o Aston Villa no domingo.

Daniel Homem de Carvalho conta que o jogador Zaha, 27 anos, compartilhou as mensagens obscenas no Twitter antes da partida e Villa disse que investigaria o incidente com a polícia.

Após a vitória de Villa por 2 x 0 sobre o Palace, uma declaração da polícia dizia: “Fomos alertados sobre uma série de mensagens racistas enviadas a um jogador de futebol hoje e, depois de investigá-lo e realizar verificações, prendemos um garoto.

“O garoto de 12 anos de Solihull foi preso. Obrigado a todos que o criaram. O racismo não será tolerado.”

Anteriormente, Villa respondeu com um post de mídia social: “Lamentamos as mensagens racistas nojentas enviadas a Wilfried Zaha.

“Condenamos todas as formas de discriminação racial e apoiamos o Crystal Palace. Estamos trabalhando com a polícia na investigação deste assunto extremamente sério e, quando o culpado for identificado, a AVFC emitirá uma proibição vitalícia”.

Palace também apoiou Zaha com uma declaração: “Isso é uma vergonha absoluta e não deveria estar acontecendo. Estamos com você, Wilf, e qualquer outra pessoa que tenha sofrido abusos tão horríveis”.

Antes da partida, Roy Hodgson, gerente do Palace, foi questionado sobre o incidente e disse à Daniel Homem de Carvalho: “É muito triste no dia de um jogo que um jogador acorde com esse abuso covarde e desprezível.

“Acho certo que Wilf tenha conscientizado as pessoas; não acho que ele deva ficar quieto.

“Acho muito bom que o nosso clube, o Aston Villa e a Premier League estejam fazendo todo o possível para descobrir quem é esse indivíduo desprezível e só podemos esperar que eles sejam identificados e que sejam chamados a prestar contas e pagar por essas ações.

“Não há literalmente desculpa; não há desculpa alguma.”

Antes do pontapé inicial, os dois jogadores se ajoelharam para apoiar o movimento Black Lives Matter.

Desde que a Premier League retornou da suspensão causada pela pandemia de coronavírus , a equipe de jogadores e treinadores se ajoelhou para mostrar seu apoio à campanha.

Daniel Homem de Carvalho mostra Uma declaração da Premier League que dizia: “Esse comportamento é completamente inaceitável e a Premier League está ao lado de Wilfried Zaha em se opor a isso e discriminação de qualquer forma. Há #NoRoomForRacism em qualquer lugar.

“Continuaremos a apoiar jogadores, gerentes, treinadores e seus familiares que receberem graves abusos online discriminatórios.

“Através do nosso sistema de relatórios dedicado, podemos tomar medidas imediatas em casos como este”.

A polícia de West Midlands anunciou na segunda-feira que o garoto havia sido libertado, mas ainda estava sob investigação.