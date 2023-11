ACI-SJC reforça compromisso com a sustentabilidade da indústria automotiva em São José dos Campos

Em um momento desafiador para a indústria automobilística, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos (ACI-SJC) reforça seu compromisso com o setor empresarial e manifesta solidariedade à General Motors (GM). A associação reconhece a complexidade do cenário atual, no qual a GM está inserida e entende as difíceis decisões necessárias para continuar uma empresa forte e saudável, que tanto contribui com a cidade de São José dos Campos.

General Motors

A GM, assim como diversas empresas no Brasil, enfrenta desafios significativos, incluindo a queda do mercado interno durante a pandemia e a retração das exportações em mercados-chave da América do Sul. Estas circunstâncias criam um ambiente no qual a indústria automobilística opera com capacidade ociosa, uma realidade que afeta diretamente empresas em todo o setor.

Presidente da ACI-SJC, Sidiney Godoy

Em meio a essas adversidades, o presidente da ACI-SJC, Sidiney Godoy, ressalta: “É fundamental fortalecermos a indústria e o mercado nacional. A autonomia para gerenciar nossos negócios é uma das bases essenciais para a obtenção de um cenário econômico saudável e competitivo.”

Relembra ainda os vultosos investimentos feitos pela GM no Brasil, distribuídos entre as plantas de outras cidades devido a esta falta de autonomia na planta de São José dos Campos e alerta que a manutenção de uma política de “ganhos imediatos” pode afetar, em um futuro próximo, não somente os próprios trabalhadores da GM, mas a cidade e a região como um todo.

Desta forma, conclama que todos os atores deste setor se unam em apoio a PEC45, que elimina os subsídios federais de 4,8 bilhões de reais por ano dados a uma montadora de veículos de Pernambuco, o que afeta de modo injusto as demais montadoras do país, que produzem sem subsídios. Tais recursos, anuais, deixam de criar, por exemplo, 1.600 creches e 2.550 escolas ou 1.600 hospitais de campanha e 8.900 ambulâncias.



Godoy destaca ainda a importância de discutir questões-chave, como a Reforma Tributária e os estímulos à exportação, para fortalecer o setor automotivo em todo o país.

É relevante também considerar a necessidade de manter uniformidade nos custos de produção em todo o Brasil, independentemente da localização geográfica. Em São Paulo, por exemplo, os custos tendem a ser mais elevados, o que pode vir a prejudicar a manutenção dos negócios.

Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos (ACI-SJC)

A associação está empenhada em desempenhar um papel proativo na promoção de um ambiente empresarial mais robusto e competitivo, trazendo benefícios não apenas para a GM, mas para toda a indústria automobilística, o que implica em mais empregos, salários, impostos que se traduz em uma economia mais forte, principalmente para nossa cidade.