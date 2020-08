Campanha de NESCAU oferece cashback de 100% em produtos com menos açúcar

O cashback vem ganhando popularidade no mercado brasileiro. Para quem está habituado a receber parte do dinheiro gasto em uma compra, a nova ação de marketing de NESCAU®️ amplifica o conceito do “dinheiro de volta”. A Campanha “O Melhor de NESCAU®️, Sem Pagar Um Real” oferece reembolso em conta de 100% do valor pago para adquirir cinco produtos da linha de achocolatados da Nestlé com redução de açúcar.





Com o objetivo de oferecer a oportunidade de experimentar novos produtos do portfólio de NESCAU®️ a custo zero, a campanha vai de 1 de agosto até 5 de outubro. “Nossa ação é pioneira no mercado de achocolatados. Tem abrangência nacional, porque queremos que mais pessoas tenham a oportunidade de provar os inovadores produtos NESCAU®️, que aliam muito sabor a um menor percentual de açúcar”, explica Abner Bezerra, Head de Marketing de NESCAU®️ e Bebidas Nestlé.





Ao citar opções inovadoras e mais saudáveis aos consumidores, Abner Bezerra se refere ao NESCAU®️ 33% Menos Açúcares (embalagens de 380g e 760g), que é rico em fibras e com o mesmo sabor da tradicional marca; ao NESCAU®️ MAX Cereal (embalagens de 165g e 260ml), com zero açúcares adicionados e sabor maltado de cereais e ao NESCAU®️ Max Protein, com suas 13 gramas de proteínas e zero lactose (embalagem de 270ml).

A mecânica da campanha é simples: Após comprar os produtos participantes da promoção (disponíveis em qualquer estabelecimento no território nacional), é preciso se cadastrar no site nescaugratis.com.br e enviar o cupom fiscal para validação. Após confirmação da auditoria, o sistema solicita os dados bancários para efetuar o reembolso do valor em nota de cada item.





Onde encontrar – Para quem quiser adquirir qualquer um dos itens da campanha “O Melhor de NESCAU®️, Sem Pagar Um Real” no varejista de sua preferência, basta acessar o link: https://nescau.2b.uy/?c=MvxRpALJ1I47ilN2

Além disso, é possível identificar a loja mais perto da sua casa que possui os itens em estoque por meio do https://nescau.pertinhodemim.com/.





Sobre NESCAU® – Criada no Brasil em 1932, a marca trouxe para o consumidor brasileiro o inconfundível sabor de chocolate que faz de NESCAU® uma referência no mercado nacional. NESCAU® é fortificado com Activ-Go, uma combinação de Vitaminas, Ferro e Cálcio, ideal para começar o dia com nutrientes importantes para uma alimentação equilibrada. Com um longo histórico de apoio ao esporte, a marca procura estimular o movimento e a prática esportiva, aliados a uma alimentação balanceada, para o desenvolvimento adequado de jovens e crianças. NESCAU® é sucesso absoluto desde seu lançamento e atualmente é líder em vendas no segmento de achocolatado em pó, com presença em 70% dos lares brasileiros, além de atuar em diversas categorias de produtos, como cereais matinais, biscoitos e bebidas lácteas.