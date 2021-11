ACI recebe cartinhas para o Papai Noel

Iniciativa do Natal Iluminado selecionará cartinhas a serem “adotadas” por empresários da cidade

Com esse apelo, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos começa a receber a partir do próximo dia 22, cartinhas escritas por crianças e endereçadas ao Papai Noel. As cartinhas passarão por uma seleção, feita por uma equipe da ACI, e as cartas escolhidas serão disponibilizadas para “adoção” por empresários da cidade, deixando o Natal de muitas crianças bem mais feliz.

A iniciativa das cartinhas faz parte da campanha Natal Iluminado 2021, que trará inúmeras atrações para o Natal de São José dos Campos este ano, como a Casa do Papai Noel, que será montada no centro da praça Afonso Pena especialmente para o evento, com neve artificial, bolas gigantes e árvores de Natal ao seu redor e a chegada do Papai Noel de helicóptero no estádio Martins Pereira.

As cartinhas poderão ser depositadas presencialmente em uma urna localizada na sede da ACI, à Rua Francisco Paes 56, no centro da cidade, ou serem enviadas pelos Correios, de 22 de novembro a 14 de dezembro. Depois disso, as cartinhas serão analisadas e selecionadas seguindo critério de interesse social. Os presentes são entregues pela própria Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos.

Fique atento: ao escrever sua cartinha, os remetentes não podem se esquecer de colocar seu nome completo, idade, endereço, contato telefônico e WhatsApp (caso tenha) dos seus responsáveis. Esses dados ficarão protegidos pela ACI, segundo regras da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e não serão divulgados aos adotantes.

O projeto “Natal Iluminado” é realizado pela Associação Comercial e Industrial, Prefeitura Municipal e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O Natal Iluminado 2021 tem patrocínio exclusivo da Construtora Patriani. Realizado a primeira vez em 2017, ele marcou a retomada das festividades de Natal em áreas públicas da cidade e agora está em sua quinta edição. Com o evento, a ACI movimenta a cidade, atrai consumidores para as áreas de grande fluxo do comércio e consolida um novo evento no calendário turístico de São José dos Campos.