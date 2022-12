Natal Aquecido, Shopping Jardim Oriente registra mais de meio milhão de reais em notas de participação em campanha promocional

Único shopping da região onde o cliente concorre a 04 prêmios, alguns inéditos como: móveis para casa e banheiro dos sonhos, além dos dois carros zero km

O Shopping Jardim Oriente de São José dos Campos em 15 dias de campanha promocional de Natal atingiu mais de meio milhão de reais em troca de notas, foram exatamente R$594.130,61. O centro de compras já registrou um recorde, um crescimento de 30% com relação ao Natal de 2021. E com a chegada de dezembro as expectativas continuam as melhores.

Com relação ao ticket médio por nota fiscal, o valor é em torno de R$340 e o ticket médio gasto por cliente, gira por volta de R$1.000,00.

“As compras para o Natal de 2022 começaram animadas e a expectativa é que melhore mais ainda. No primeiro momento vimos as pessoas comprando para presentear a família ou para si próprio. A tendência agora, é elas partirem para os presentes para confraternizações e amigos”, comentou o gerente geral do Shopping Jardim Oriente, Alexandre Balúgoli.

Outros fatores que inspiram as compras no Shopping Jardim Oriente é o diferencial da campanha promocional “ Natal Premiado” que está oferecendo presentes fora do tradicional e que agrada ao público do centro de compras que é concorrer além do carro zero, móveis para toda a casa e ainda, uma reforma para o banheiro e também, por ser o único shopping de São José dos Campos que tem o menor valor de ticket de participação, de R$350, para o cliente concorrer aos prêmios da campanha promocional.

Natal Premiado e Chances em Dobro

A premiação é inédita na região, o centro de compras irá sortear 04 ganhadores e entregará 04 prêmios que serão: 02 carros Citroen C3 zero km (para o primeiro e segundo colocados); móveis para toda casa em parceria com a Marabraz (para o terceiro colocado) e reforma para o banheiro dos sonhos, em parceria com a loja A Japonesa (para o quarto colocado). Para concorrer, o cliente terá que juntar notas fiscais para trocar por cupons e responder à pergunta: Qual Shopping te Oferece as Melhores Experiências e Ainda Tem estacionamento Gratuito?

“A nossa expectativa é de que este Natal de 2022 seria diferente dos últimos 02 anos em todos os sentidos. As famílias estão mais seguras para se reunirem, elas querem resgatar as comemorações e a união. Estão dedicadas às compras de presentes, a decorar a casa, num sentido de novos ares e esperança. Por este motivo, decidimos promover também uma premiação que não fosse somente pessoal, mas algo que levasse experiência nova para toda a família”, explicou Marcelo Pirani, da AD Shopping, empresa responsável em administrar o Shopping Jardim Oriente.

A cada R$350,00 em compras, o cliente poderá trocar suas notas fiscais por cupons de participação na promoção. Valem notas acumulativas, valem notas fiscais de todas as lojas e quiosques participantes da promoção e do Hipermercado Shibata.

A Campanha de Natal é válida para as compras feitas dentro do período de 16 de novembro a 06 de janeiro de 2023.

Os cupons devem ser trocados presencialmente, no balcão da promoção e depositados na urna lacrada, localizados no corredor da loja 1 A 99. As trocas podem ser feitas de segunda a sábado, das 13h às 21h e aos domingos e feriados, das 13h às 20h. No dia 06 de janeiro, último dia da promoção, das 13h às 21h.

Para as chances em dobro, basta o cliente realizar as trocas ou compras de segunda a quinta-feira. Confira o regulamento completo de participação no site:www.shoppingjardimoriente.com.br

O sorteio será realizado no dia 11 de janeiro de 2023, na Praça de Alimentação. A divulgação dos ganhadores estará no site e nas redes sociais do shopping no prazo de até 10 dias após o final da promoção.

Horário Especial de Natal a partir de 12 de dezembro

Para o consumidor ter maior comodidade na hora das compras, o Shopping Jardim Oriente irá ampliar o horário a partir do dia 12 de dezembro. Confira:

12 a 16 de dezembro: funcionamento facultativo até 23h;

17 de dezembro (sábado): funcionamento até 23h;

18 de dezembro (domingo): funcionamento até 20h e facultativo até 22h;

19 a 23 de dezembro: funcionamento obrigatório até 23h;

24 e 31 de dezembro (sábado): funcionamento obrigatório das 10h às 18h;

25/12 e 01/01 (domingo): abertura facultativa das 12h às 20h.

Shopping Jardim Oriente

Local: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP. www.shoppingjardimoriente.com.br

Sobre o Shopping Jardim Oriente

O Shopping Jardim Oriente, administrado pela AD SHOPPING, é um empreendimento localizado na Zona Sul de São José dos Campos, que abriga um Hipermercado com 5.300 m2, dez âncoras, incluindo um Pet Center e conta com o cinema mais moderno do Brasil da rede Cinépolis, que contempla salas VIP, Júnior e a sala Macro XE, oferecendo uma experiência única. O empreendimento oferece 2.032 vagas gratuitas de estacionamento e previsão de uma futura incorporação de torres residenciais e comerciais, tornando-se assim um complexo multiuso.

Sobre o Grupo AD

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.