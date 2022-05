CAMPEONATO BRASILEIRO DE JET SKI –BJSA EM CARAGUATATUBA

Após oito anos, a competição será realizada em quatro cidades de três estados.

O Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 será aberto de 3 a 5 de junho, em Caraguatatuba, Litoral Norte Paulista. A Associação Brasileira de Jet Ski – BJSA promotora do evento, já tem confirmadas as três etapas seguintes: 15 a 17 de julho – Balneário Piçarras (SC); 19 a 21 de agosto – Rifaina (SP) e 7 a 11 de setembro – Paraty (RJ). Será a 33ª edição da mais tradicional competição da modalidade no país e que reunirá os melhores pilotos nacionais e convidados internacionais.

Presidente da BJSA, Fernando Couto Bonilha

Para o presidente da BJSA, Fernando Couto Bonilha essa edição é muito especial. “Estamos retomando às competições, que ficaram paralisadas por dois anos, em razão da pandemia da covid-19 e faremos o campeonato em quatro etapas em quatro cidades distintas de três Estados. Isso não acontecia desde 2014. Nosso objetivo é levar a modalidade para os mais diferentes locais do país. Esse ano o Brasil comemora os 200 anos da Independência e esse acontecimento importante está inserido em nossa competição. A etapa decisiva será em Paraty, começando no dia 7 de setembro. É uma cidade histórica e tombada pela Unesco, como Patrimônio da Humanidade” destacou.

Caraguatatuba

Bonilha prevê nesta etapa de Caraguatatuba, grandes disputas que reunirão os principais nomes do jet. A cidade é um dos principais pontos turísticos do Estado de São Paulo e do Brasil e atrai anualmente grande número de pessoas. “A BJSA já está trabalhando intensamente para fazer uma abertura marcante. Vamos montar uma grande estrutura, com tudo que é necessário para dar conforto e segurança aos pilotos e ao público.”, acrescentou.

Com a confirmação das etapas, os pilotos vão intensificar os treinamentos, pois a partir da primeira etapa, as demais já serão em sequência em curto espaço de tempo e vão exigir bastante dos competidores. A expectativa é da presença de pilotos dos Estados de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Pará, Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, além do Distrito Federal. Também representantes do Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile e Perú.

33º CAMPEONATO BRASILEIRO DE JET SKI – BJSA 2022

O 33º CAMPEONATO BRASILEIRO DE JET SKI – BJSA 2022 é uma realização da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JET SKI – BJSA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA / SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, com supervisão da IJSBA – INTERNATIONAL JET SPORTS BOATING ASSOCIATION. O apoio oficial da CONFEDERACION SUDAMERICANA DE MOTONAUTICA, Natural Racing, Chula, jetskiNworld, Arieltek, Frutalli, Thomas Cavendish Beer, Stels, Paulista Balões, Federação Catarinense de Balonismo, Usina do Jet, F Racing, Lynx, Radical Jet World, Revista Oficial Boat Shopping. Produção: G7 Sports e Marketing. O evento conta com apoio da MARINHA DO BRASIL E CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO E POLÍCIA MILITAR.

Associação Brasileira de Jet Ski – BJSA

Maiores informações no www.bjsa.com.br