Vai começar a 3ª Surdolimpíada Nacional

Maior evento do calendário desportivo de surdos do Brasil reunirá centenas de atletas em São José dos Campos

No próximo sábado, dia 4 de dezembro, acontece a abertura oficial da Surdolimpíada Nacional 2021. Em sua terceira edição, o evento, realizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), tem apoio da Prefeitura de São José dos Campos, cidade que será a sede dos Jogos.

Considerado o maior evento do calendário desportivo de surdos do Brasil, a Surdolimpíada Nacional será realizada entre os dias 4 e 7 de dezembro de 2021, e reunirá surdoatletas brasileiros de 18 estados, filiados às federações estaduais de desportos de surdos.

Ao todo serão cerca de 800 pessoas, entre atletas e comissões técnicas, que disputarão 15 modalidades. O evento também será um preparativo para a convocação final das Seleções Brasileiras para a 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão para Surdos, a Deaflympics (Surdolimpíada, em livre tradução), que será realizada no Brasil, em 2022.

Surdolimpíada Nacional

A cerimônia de abertura da Surdolimpíada Nacional está marcada para sábado, dia 4 de dezembro, a partir das 9 horas, no novo complexo esportivo do Teatrão, na Vila Industrial. O evento terá portões abertos ao público, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Plano São Paulo de combate à pandemia da Covid-19. Na sequência está programada a primeira rodada da modalidade de voleibol.

São José dos Campos

“Para nós é um orgulho sediarmos esse evento tão importante, uma questão de inclusão que virá para sensibilizar a sociedade”, comemora Kátia Machado, secretária de Esportes de São José dos Campos.

Surdolimpíada Nacional

Nesta edição, a maior delegação será a do Rio Grande do Sul, com 108 surdoatletas, seguida por São Paulo, com 96. Também estarão presentes representantes dos estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

Em sua terceira edição, a Surdolimpíada Nacional foi realizada, pela primeira vez, em 2002, na cidade de Passo Fundo (RS). Já a segunda edição do evento aconteceu em 2019, na cidade de Pará de Minas (MG).

A realização da Surdolimpíada Nacional só foi possível graças ao patrocínio das Loterias Caixa e do Governo Federal, por meio do MInistério da Cidadania e da Secretaria Especial do Esporte, além da Prefeitura de São José dos Campos, que auxilia em toda a logística da competição. Para o evento, a CBDS contará com o apoio da Helpvox.

Teatrão

Cerimônia de abertura

Dia/hora: sábado, 4/12/2021, a partir das 9 horas

Local: Complexo esportivo do Teatrão

Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial – São José dos Campos – SP

Locais e modalidades

. Centro da Juventude

Xadrez

. Centro Esportivo Vale do Sol

Handebol

. Centro Poliesportivo João do Pulo

Atletismo:

. Clube Orion

Badminton

. Ginásio da AESJ

Basquete

Judô

Karatê

Natação

Taekwondo

. Master Pong

Tênis de mesa

. Parque Alberto Simões

Mountain bike

. Parque Ribeirão Vermelho – Urbanova

Ciclismo de estrada

. Teatrão

Vôlei

. Thermas do Vale

Vôlei de praia

. Vale Sul Shopping

Boliche

Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS)



Entidade máxima do desporto surdo no Brasil, a CBDS conta com mais de 5 mil atletas filiados, além dos profissionais que compõem suas comissões técnicas.

Prestes a completar 37 anos de existência, a CBDS é uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida por promover a inclusão social das pessoas surdas por meio do esporte.

Atualmente, a CBDS conta com 120 entidades filiadas, além de ser filiada ao Comitê Internacional de Esportes para Surdos (ICSD), à Organização Esportiva Pan-Americana para Surdos (PANAMDES) e à Confederação Sul-Americana de Esportes de Surdos (CONSUDES).

Para saber mais acesse o site da CBDS .