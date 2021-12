Dicas para manter seus sapatos bonitos por muito tempo

Seja honesto, quantas vezes, ao comprar um novo par de sapatos, você disse: ”Não, você não precisa de spray. Eu ainda tenho em casa”. Mas você realmente tem um bom produto de cuidados em casa?

A manutenção adequada de seus sapatos é muito importante. Antes e depois de usar. Neste blog damos algumas dicas básicas para cuidar do seu calçado. Desta forma, você sempre pode desfrutar de um par de sapatos bonitos e bem cuidados.

Para garantir que seus sapatos fiquem em boas condições, você realmente só precisa se lembrar de três etapas: proteger, cuidar e limpar. Isso começa antes mesmo de você começar a usar seus sapatos novos.

Mas mesmo depois de um dia de uso é importante (continuar a) cuidar bem de seus sapatos. Se você fizer isso de forma consistente, seus sapatos ficarão bonitos por muito mais tempo.

Cuidados com o calçado antes de usar: proteger

Todos nós queremos colocar nossas novas joias o mais rápido possível. Lógico. Mas espere um pouco aqui. Para melhor proteger seus sapatos novos contra elementos externos, como sujeira e água, você deve borrifar-los com um spray repelente de umidade e sujeira. Literalmente, isso leva apenas um minuto.

Pulverize nos sapatos a uma distância de cerca de 30 centímetros. Repita isso regularmente para proteção ideal. Lembre-se: depois de usar sete vezes, apenas borrife.

Cuidados com o calçado após o uso: cuidados

Para manter seu mocassim masculino bonito o maior tempo possível, é melhor descansar um pouco após o uso. Você precisa alternar entre um par de sapatos e não usar o mesmo par por vários dias seguidos. Entendemos que nem sempre isso é possível, mas com muito cuidado você pode ir longe.

Seus sapatos estão úmidos ou molhados? Em seguida, deixe-os secar ao ar. Não os coloque perto do aquecedor, pois isso pode ressecar o material e causar rachaduras. Para manter a forma bem, use árvores de calçados.

Isso também reduz as linhas de caminhada. As sapateiras feitas de madeira também garantem a extração da umidade. Para botas (longas), você pode usar árvores de inicialização especiais. Isso evita que os eixos fiquem frouxos.

Não tem árvores de calçados em casa? Depois, você também pode colocar maços de papel (de jornal) nos sapatos. Cuidado com o papel impresso. Há uma chance de que a tinta penetre no tecido de seus sapatos, especialmente se eles estiverem úmidos.

Mesmo que seus sapatos não estejam úmidos, é importante cuidar bem deles. Cuidado aqui significa nutrição, coloração e brilho. O uso deles pode fazer com que seus sapatos percam a cor, fiquem opacos ou menos flexíveis. Você pode então refrescar seus sapatos.

Claro, você faz isso com os produtos de cuidado certos que combinam com o material e a cor dos seus sapatos. Collonil tem vários produtos de cuidados em várias cores. Com isso você pode retocar pequenas manchas, uniformizar a cor e fazer o material brilhar.

Certifique-se também de borrifar seus sapatos regularmente com um spray. Desta forma, os seus sapatos estão sempre protegidos contra sujidade e água.

Primeiros socorros para manchas: limpeza

Apesar de cuidar bem dos sapatos, as manchas às vezes são intransponíveis. É melhor remover a sujeira imediatamente. Quanto mais tempo você deixá-lo ligado, mais difícil será removê-lo. A lavagem a seco é a maneira mais suave.

Você pode fazer isso, por exemplo, com uma borracha ou pincel de borracha. Se isso não funcionar, você pode mudar para a limpeza com água. Sempre tente fazer isso primeiro em uma parte muito pequena do sapato. Assim você pode ver qual é o efeito e se não piora as manchas.

Você pode limpar solas brancas com segurança com água e sabão. Um pano úmido também faz maravilhas. O que você nunca deve fazer é colocar seus sapatos ou tênis na máquina de lavar. O material e especialmente a cola não suportam absolutamente isso. Você pode limpar bem as costuras sujas com uma escova de dentes.

Terminou de limpar seus sapatos? Então, sempre os proteja novamente com um spray.