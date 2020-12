Azul disponibiliza sua malha de voos domésticos para transporte gratuito das vacinas para Covid-19

A Azul Linhas Aéreas, que orgulhosamente leva o mapa do Brasil em sua marca, anuncia hoje que está colocando à disposição das autoridades brasileiras o transporte gratuito das vacinas contra a Covid-19 pelo país utilizando sua malha de voos existente. Com uma ampla cobertura de 113 cidades em todo o território nacional e uma diversificada frota de aeronaves, que conta com modelos da Embraer, Airbus, ATR e Cessna, a Azul e Azul Cargo Express estão prontas para auxiliar o Brasil na logística de distribuição dos imunizantes para essa doença que causou a pior crise de saúde dos últimos anos.

John Rodgerson, presidente da Azul

“A Azul tem servido o Brasil com muita dedicação nos últimos 12 anos, trazendo serviços aéreos essenciais para mais de 100 cidades. Agora, estamos prontos para fazer a nossa parte e apoiar o país na desafiadora e complexa missão de distribuir vacinas em todo o território nacional. Por meio das operações da Azul Cargo Express, temos a capacidade única de transportar vacinas com segurança e eficiência para cidades e comunidades em todo o país. Estamos colocando à disposição espaços de carga gratuitos em nossa malha de rotas regulares para qualquer autoridade governamental no Brasil”, diz John Rodgerson, presidente da Azul. “Sabemos da importância dessa missão e queremos incentivar todas as empresas de logística e transporte do Brasil a fazerem o mesmo. Agora é a hora de todos trabalharmos juntos e apoiarmos o Brasil”, completa Rodgerson.

Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com 916 voos diários e 116 destinos. Com uma frota operacional de 140 aeronaves e mais de 13.000 funcionários, a Companhia possui 249 rotas em 31 de dezembro de 2019. Em 2020, a Azul foi eleita pela primeira vez a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento na história da premiação. A Azul foi eleita em 2019 como a melhor companhia aérea regional da América do Sul pelo nono ano consecutivo pela Skytrax. Adicionalmente, em 2019, a Azul ficou entre as dez primeiras companhias aéreas de baixo custo mais pontuais do mundo, de acordo com a OAG. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri