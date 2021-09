Prefeito de São José do Barreiro é eleito Presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMVALE–LN

26ª Reunião do Conselho Administrativo aconteceu de forma virtual onde foram eleitos os representantes do Conselho de Orientação do Fundo de Desenvolvimento; aprovação do Cinturão Eletrônico e apresentação da equipe da FIPE para o desenvolvimento do PDUI

Alexandre de Siqueira Braga, ‘Lê Braga’, Prefeito da cidade de São José do Barreiro foi eleito como o novo Presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVALE-LN), com o total de 80% dos votos em eleição virtual realizada durante a 26ª reunião do Conselho Administrativo, na segunda (13). Participaram do encontro, 57 autoridades, Deputados e Prefeitos, além de representantes do Estado. O Prefeito Anderson José Mendonça ‘Parrão’ é o vice-presidente da chapa.

Eleição – A eleição foi disputada por duas chapas, Lê Braga e Parrão e os Prefeitos Antônio Luiz Colucci ‘Toninho Colucci’ de Ilhabela tendo como vice José Antônio Saud Júnior ‘Saud’ de Taubaté, com 20% dos votos válidos. O novo presidente e vice terão o mandato de um ano.

A reunião contou com a presença de Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional que deu as boas-vindas a todos e salientou a importância desse momento para o Governo do Estado com a nova regionalização do estado e para a RMVALE-LN com a parceria realizada com Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), para o desenvolvimento do projeto do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) e dos grandes investimentos previstos para toda a região, entre eles o Cinturão Eletrônico.

O projeto do PDUI será realizado por uma equipe composta por oito profissionais que foram apresentados pelo Presidente e Coordenador Geral para o PDUI da FIPE, Andrea Calabi, ex-presidente do Banco do Brasil e Secretário de Planejamento, que também se mostrou otimista com o projeto colocando toda a equipe a disposição de todos os municípios da região.

Em seu primeiro ato, após empossado como Presidente do Conselho de Desenvolvimento, Lê Braga e as autoridades presentes, indicaram os novos membros do Conselho de Orientação do Fundo de Desenvolvimento. Os Prefeitos dos municípios, de São Luíz do Paraitinga Ana Lúcia Bilard Sicherle, de Guaratinguetá Marcus Ausgustin Soliva, de Ilhabela Antônio Luiz Colucci e de Taubaté, José Antônio Saud Júnior.

As autoridades também aprovaram por unanimidade o projeto de vídeo monitoramento das 17 cidades que compõem o Vale Histórico e Vale da Fé como função de interesse comum. O projeto terá o aporte de R$ 3 milhões de reais do Governo do Estado para a região e faz parte do Programa Viva o Vale do Governo do estado.

“Feliz por ter sido eleito como Presidente do Conselho ao lado do Parrão. Serão muitos desafios, entre eles o PDUI em parceria com a FIPE. Já aprovamos o Cinturão Eletrônico que será licitado pela Agemvale, trazendo mais segurança e tranquilidade para a população dos municípios do Vale Histórico e Vale da Fé, onde nosso compromisso é estender para todos os municípios de nossa região. Será um mandato de continuidade e integrado com os Prefeitos dos 39 municípios”, comentou Lê Braga. O eleito também salientou o excelente trabalho executado pelo Prefeito Victor de Cassio Miranda ‘Vitão’ de Paraibuna, que atuou por dois mandatos consecutivos.

O Deputado Federal Eduardo Cury salientou a importância do novo momento pós-pandemia para a retomada da economia da região. “É um momento importante para a retomada econômica da nossa região. A nova geração de Prefeitos eleitos chega com novas ideias e sangue novo para compor o grupo que já tem a visão do que nossa região necessita. É importante salientar e agradecer ao Governador por todos os investimentos já realizados e que estão por vir e ao Vitão pelo excelente mandato realizado. É um momento importante com o projeto do PDUI em parceria com a FIPE que terá o apoio da Agemvale na Direção de Sergio Theodoro”, reforçou Cury.

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVALE-LN)

Sobre o Conselho – O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi instituído com a criação da RMVALE-LN pela Lei Complementar 1.166, de 9 de janeiro de 2012.É composto, de forma paritária, pelos prefeitos dos 39 municípios da região e representantes do Governo do Estado.

O Conselho é a principal entidade de deliberação sobre planos, projetos, programas, serviços e obras a serem executados na RMVALE-LN com recursos do Fundo de Desenvolvimento. Entre as áreas de atuação do colegiado estão o planejamento e uso do solo, transporte e sistema viário regional, habitação, saneamento ambiental, meio ambiente, desenvolvimento econômico e atendimento social.

FUNDOVALE

Sobre o FUNDOVALE – O Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (FUNDOVALE) foi instituído pelo Decreto 59.229, de 24 de maio de 2013. Ele é o responsável por dar suporte financeiro ao planejamento e às ações na região metropolitana, com financiamentos e investimentos em planos, projetos, programas, serviços e obras.

Os recursos do Fundo serão provenientes do orçamento do Estado, dos municípios, de transferências da União, de doações de pessoas físicas ou de empresas e de empréstimos de organismos internos e externos, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por exemplo.

Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – AGEMVALE

A Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte – RMVALE – LN é de responsabilidade da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – AGEMVALE.