Ranking de cidades mais inteligentes coloca Jacareí como 2ª colocada na região e 24ª entre municípios de 100 mil a 500 mil habitantes

No Brasil, Jacareí é a 52ª mais inteligente; Connected Smart Cities 2021 analisou 11 temas entre os 677 municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes

Com um olhar na tecnologia e outro no futuro, Jacareí foi destaque em um ranking publicado recentemente, no Ranking Connected Smart Cities, sobre as cidades mais inteligentes do país. A pesquisa foi composta por 75 indicadores em 11 eixos temáticos: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, empreendedorismo, educação, saúde, segurança, energia, governança e economia.

Com base nesses indicadores, Jacareí ficou na 52ª posição em nível nacional (entre 677 municípios), sendo a segunda melhor cidade da região, e na 24ª colocação, considerando os municípios entre 100 mil a 500 mil habitantes.

A Pesquisa

O Ranking Connected Smart Cities 2021 foi desenvolvido pela Necta e Urban Systems, que atuam na difusão de ideias entre governo, entidades e empresas, e tem como objetivo mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento, analisando todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes (segundo estimativa populacional do IBGE em 2019), totalizando 677 cidades.

Destaque

Entre os setores em que Jacareí mais se destacou no ranking, está o de mobilidade, alcançando o 31º lugar entre todos os municípios acima de 50 mil habitantes. Dessa forma, Jacareí foi classificada como a melhor cidade da região e uma das melhores entre todas as 677 cidades que o ranking engloba.

Edinho Guedes, secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí, aponta os investimentos em tecnologia e segurança viária como fundamentais para este resultado. “O Projeto Onda Verde sincronizou os semáforos, aumentando a fluidez do trânsito. O sistema de controle da Rota de Cargas Pesadas e o app eOuve no transporte público trouxeram agilidade. E o monitoramento por meio do COI, que permite nos anteciparmos às situações que podem ocasionar congestionamentos, deixa o trânsito livre e seguro”, destacou.

Citados pelo secretário, o Cadastro de Carga Pesada (CCP) pode ser realizado por meio eletrônico clicando aqui. Já o app eOuve pode ser baixado nas lojas de aplicativos do seu aparelho, como no Google Play e no App Store, disponíveis nos sistemas Android e IOS.

Legenda: Onda Verde trouxe fluidez ao trânsito de Jacareí