Café da manhã ao redor do mundo: como comem as pessoas em diferentes países

Sempre existem aqueles que consideram o café da manhã a refeição mais importante do dia. Sendo de maior relevância ou não, o que é um fato é que trata-se de um cardápio que precisa sim ser levado em consideração, pois é o momento de começar o dia.

No Brasil, é mais comum encontrarmos no menu neste momento algumas torradinhas, pão, frutas e um cafezinho. O benefício de vale refeição também acaba sendo um aliado nessa hora. Por outro lado, temos a Inglaterra, onde o cardápio é composto, principalmente, por salsicha, bacon e até feijão.

O fato é que existe uma diversidade de opções de café da manhã e cada lugar do mundo tem a sua peculiaridade. Isso passa inclusive por aspectos culturais e heranças históricas de cada povo. Confira como essa refeição é servida em alguns países.

Israel

A dieta dos israelenses tem como base os alimentos típicos do Mediterrâneo, cardápio que é conhecido historicamente por ter dado longevidade às pessoas que viviam em países banhados por essas águas destas regiões.

Neste contexto, no café da manhã não podem faltar frutas e vegetais, além de iogurte, húmus, ovos e sempre um delicioso suco para acompanhar.

Japão

Para quem gosta de tofu, o Japão é o lugar ideal. Esse substituto do queijo para os veganos é iguaria garantida no café da manhã de quem vive no país do sol nascente.

Também não faltam no menu das primeiras horas do dia arroz, algas, molho de soja e vegetais em geral.

Índia

Na Índia, o que é mais comum é o uso de especiarias e a combinação delas com algumas frutas. Entre os exemplos estão maçã com canela e noz-moscada.

Além disso, é comum aparecer no café da manhã algumas iguarias que deixam o café da manhã mais reforçado como arroz, tofu e lentilha.

Suécia

Para quem não abre mão de um cafezinho logo pela manhã, o menu do país escandinavo vai agradar e muito.

Também é comum encontrar no cardápio sanduíches e uma panqueca típica chamada pannkakor, que é consumida aberta.

Além disso, eles também não abrem mão do iogurte tradicional conhecido como filmjölk, também chamado de FIL.

Vietnã

Para finalizar, mas não menos importante, temos a culinária vietnamita, que chega a ser encontrada em restaurantes de grandes cidades do Brasil.

Embora os pratos e almoços sejam mais conhecidos, a população local também dá uma atenção especial à refeição no café da manhã.

Neste contexto, é comum serem servidas as sopas e os noodles que, sem dúvida, são pratos muito nutritivos. Eles vêm acompanhados de porções de gengibre e canela, iguarias consideradas medicinais e importantes em função de suas propriedades anti-inflamatórias. Cebola, alho e outros temperos também podem ser usados na sopa.