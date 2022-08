Poupatempo de São José dos Campos terá novo endereço

Os atendimentos serão feitos no Shopping Jardim Oriente e passam a contar com computadores para realização de serviços eletrônicos. O estacionamento do Shopping Jardim Oriente é gratuito.





A unidade do Poupatempo de São José dos Campos vai mudar de endereço no dia 8 de setembro. A partir desta data, o posto irá funcionar dentro do Shopping Jardim Oriente, na Rua Andorra – 500, Jardim América, das 9h às 17h durante a semana e das 9h às 13h aos sábados.





Atualmente, o Poupatempo está localizado dentro do Shopping Colinas, na Avenida São João, 2.200, Jardim Colinas, e prestará atendimentos até o dia 3 de setembro, sábado.





É importante lembrar que, neste intervalo, os serviços digitais seguirão mantidos pelos canais eletrônicos, no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, o P, no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974. Entre as mais de 220 opções, estão: renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, Atestado de Antecedentes Criminais e acesso à carteira digital de vacinação contra a Covid-19, por exemplo. Pelas plataformas digitais, também é possível realizar o agendamento prévio, procedimento obrigatório para ser atendido na unidade de São José dos Campos ou em qualquer outro posto físico do programa.





Poupatempo de São José dos Campos

No novo espaço, serão realizados os mesmos serviços que já eram oferecidos, como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, entre outros.





A novidade com a mudança é que, além dos habituais três totens de autoatendimento, o posto contará ainda com oito computadores que ficarão à disposição da população para a realização dos serviços eletrônicos. Tudo para facilitar o acesso e a usabilidade às opções digitais. A retaguarda do Detran.SP também estará presente no novo espaço, agilizando ainda mais o fluxo interno dos serviços.





O Poupatempo está em funcionamento em São José dos Campos desde 1998 e realiza, em média, 20 mil atendimentos por mês. Somente em 2022, cerca de 135 mil solicitações já foram atendidas na unidade.

Shopping Jardim Oriente

Horário de Funcionamento:

De segunda a sábado, 10h às 22h.

Aos domingos, 14h às 20h e praça de alimentação e entretenimento das 12h às 20h.

Hipermercado Shibata: segunda a sábado 8h às 22h e aos domingos, 8h às 20h.

Estacionamento Gratuito.

Local: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP. www.shoppingjardimoriente.com.br



Sobre o Shopping Jardim Oriente

O Shopping Jardim Oriente, administrado pela AD SHOPPING, é um empreendimento localizado na Zona Sul de São José dos Campos, que abriga um Hipermercado com 5.300 m2, dez âncoras, incluindo um Pet Center e conta com o cinema mais moderno do Brasil da rede Cinépolis, que contempla salas VIP, Júnior e a sala Macro XE, oferecendo uma experiência única. O empreendimento oferece 2.032 vagas gratuitas de estacionamento e previsão de uma futura incorporação de torres residenciais e comerciais, tornando-se assim um complexo multiuso.

Grupo AD

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.

