São José dos Campos inaugura primeira classe hospitalar vinculada ao GACC

O Grupo de Assistência à Criança com Câncer passa a funcionar com atendimentos em duplas, para estudantes dos Anos Iniciais ao Ensino Médio do Vale do Paraíba

A diretoria de ensino de São José dos Campos inaugurou, no início de março, a primeira classe hospitalar vinculada ao GACC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer. A sala conta com o apoio da E.E Marilda Ferreira Barros Brito Pereira.

Todos os alunos da região podem procurar atendimento na unidade, desde os Anos Iniciais até o Ensino Médio.

Primeira classe hospitalar vinculada ao GACC

Deise Alves de Souza é a professora responsável por contribuir para a educação dos estudantes em tratamento. Ela conta com habilitação na classe hospitalar e transtorno do espectro autista e diz que não tem palavras para explicar a felicidade dos alunos. “É gratificante, é um meio de você alcançar os estudantes não só na parte da didática, mas também nesta parte de carinho e conforto”.

Neste primeiro momento, a docente comenta estar na sondagem do aprendizado desses alunos e que, o próximo passo, é criar uma parceria com as escolas de origem. Segundo ela, isso vai possibilitar a comunicação de retorno do que está sendo feito na sala hospitalar.

GACC

Para algumas matérias específicas, como física, química, matemática e inglês, o GACC conta com professores voluntários para tirar às dúvidas dos alunos. Neste período de pandemia, isso ocorre através de vídeo chamadas.

Por conta da pandemia, o trabalho que antes era feito em grupo de até seis pessoas, foi reduzido para duplas. No local são seguidos todos os protocolos previstos no Plano São Paulo. Todos os alunos da rede, atendidos no hospital, possuem acesso ao CMSP.

A sala é dividida por ambientes, tem o espaço dos computadores, da brinquedoteca e da sala de aula.