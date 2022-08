Bioética e tecnologia em saúde estarão em debate no fórum promovido pelo Cremesp

Evento presencial e online, a ser realizado nos dias 24 e 25 de agosto, visa atualizar médicos sobre temas emergentes da Bioética Digital

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) realizará, nos dias 24 e 25 de agosto, das 18h às 21h45, o Fórum Bioética Digital, evento híbrido (presencial, em sua sede, e também transmitido ao vivo pelo Youtube https://www.youtube.com/c/CREMESP-oficial), destinado aos médicos.



Entre os temas a ser abordados estarão o sigilo médico, proteção de dados de transmissão eletrônica e prontuário médico, assim como o papel dos profissionais em relação às novas tecnologias, as implicações da LGPD em saúde e os serviços mediados por inteligência artificial no atendimento em saúde.



O Fórum Bioética Digital — que contará com a presidente do Cremesp, Irene Abramovich; o diretor 1º secretário, Angelo Vattimo; a diretora 2ª secretária, Maria Camila Lunardi; o coordenador da Assessoria de Comunicação, Wagmar Barbosa; e o coordenador do Departamento de Fiscalização, Daniel Kishi — terá como palestrantes diversos especialistas das áreas da Bioética e tecnologia em saúde. O evento é mais uma iniciativa do Conselho, a fim de trazer ao debate temas contemporâneos, disseminando o conhecimento atualizado aos médicos.





Cremesp

Inscrições para o Fórum podem ser realizadas pelo site do Cremesp, na área de Eventos (http://cremesp.org.br/?siteAcao=EventosCremesp&id=898).

Fórum Bioética Digital

Confira a programação completa do Fórum de Bioética Digital