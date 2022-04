Possui banco digital? Veja o passo a passo para pegar o Informe de Rendimentos em cada um deles

Já há algum tempo, os bancos digitais têm preenchido o espaço antes ocupado pelos bancos tradicionais na preferência dos consumidores.

Seja por causa da facilidade de acesso que promovem, seja por causa dos benefícios, essas instituições têm se tornado empresas cada vez mais importantes.

Apesar do seu caráter tecnológico, todo e qualquer banco digital, seja ele grande ou pequeno, é uma instituição financeira como qualquer outra.

Nesse sentido, os clientes dessas instituições que estão aptos a declarar o Imposto de Renda, precisam do Informe de Rendimentos gerado pelas entidades para preencher a sua declaração.

Mas, você sabe o que é o Informe de Rendimentos?

Sabe como obter esse documento junto ao seu banco digital?

Nesse artigo vamos responder essas perguntas de forma simples. Confira!

O que é o Informe de Rendimentos?

O Informe de Rendimentos é um documento gerado por vários tipos de instituições financeiras, incluindo os bancos digitais.

Ele relata, entre outras coisas, ganhos, rendimentos e movimentações financeiras de determinados indivíduos, em determinado período.

Esse documento foi idealizado para ajudar contribuintes e profissionais da área da contabilidade a preencher as fichas do Imposto de Renda com maior exatidão.

Afinal, como se sabe, qualquer inconsistência na declaração pode trazer problemas ao declarante.

Em suma, o Informe de Rendimentos é um resumo exato e enxuto de tudo o que precisa ser declarado por um usuário do sistema financeiro, como um cliente de um banco digital.

Passo a passo para obter o Informe de Rendimentos no seu banco digital

Nos tutoriais abaixo estão descritos os procedimentos necessários para obter o informe nos seis principais bancos digitais brasileiros, para servir como exemplo.

O procedimento é bastante semelhante entre os bancos descritos e também para aqueles que não foram citados.

Além disso, usamos os aplicativos dos bancos como base para confeccionar os tutoriais. Afinal, é por meio dos aplicativos que mais de 70% dos usuários acessam as suas contas.

Leia com atenção!

Banco Inter

Para ter o Informe de Rendimentos Inter em mãos, faça o seguinte procedimento:

Acesse o aplicativo do Banco Inter instalado em seu celular; Em seguida, clique no menu geral do aplicativo (três traços na horizontal, no canto superior direito da tela); Depois, clique em “Informe de rendimentos”. Escolha o ano base para o cálculo, que no caso é o ano anterior ao corrente, e depois clique no botão onde está escrito “Gerar demonstrativo”; Por fim, acolha o arquivo gerado, que vem em formato PDF.

Banco Original

O Informe de Rendimentos do Banco Original pode ser obtido assim:

Entre no app ou no site do banco, como preferir; No menu geral, clique em “Perfil”, depois em “Informe de Rendimentos”; Em seguida, selecione o ano de apuração e peça para gerar o documento.

C6 Bank

Veja como é fácil pegar o informe do C6 Bank:

Entre no app do C6 Bank, clique sobre a sua foto e depois em Informe de Rendimentos; Por fim, escolha o ano base e depois peça para gerar o documento.

Neon

Os clientes do banco digital Neon podem solicitar seus Informes de Rendimentos da seguinte maneira:

Entre no app Neon, acesse o menu “Meu Neon”, escolha a opção “Solicitar documentos” e, em seguida, clique em “Informe de Rendimentos”; Uma pop-up de confirmação de envio do documento para o e-mail aparecerá. Clique em “Sim, enviar”, e o aplicativo enviará o informe correto para o e-mail cadastrado na conta.

Next

Para acessar o Informe de Rendimentos do Next também é fácil. Veja como:

Entre no aplicativo do banco digital Next; Em seguida, acesse o menu geral do aplicativo e clique na opção “comprovante”; Depois, toque em “Informe de Rendimentos”, em “IRPF” e, por fim, escolha o ano de apuração, que no caso é 2021; Um e-mail contendo o seu informe em PDF será enviado.

Nubank

Usuários que queiram suscitar o Informe de Rendimentos Nubank, devem seguir esse tutorial:

Entre no aplicativo Nubank e logo em seguida clique sobre a foto do seu perfil, do lado superior esquerdo da tela; Depois, clique sobre o menu “Informe de Rendimentos” e depois em “Solicitar informe 2021”. 2021 é o ano base atual, por isso a opção está descrita assim; Por fim, confirme o seu endereço de e-mail e clique em “Enviar e-mail”, para receber o PDF do seu informe.

E os outros bancos digitais?

Como dissemos anteriormente, os usuários de qualquer outro banco digital, como Agibank, PagBank, Mercado Pago ou até instituições com características de carteira digital, como o PicPay, podem recorrer a métodos semelhantes aos demonstrados acima para obter o seu Informe de Rendimentos.

Caso não consiga obter o documento, a pessoa pode entrar em contato com a empresa, por meio dos canais de contato disponíveis, e solicitar o informe de maneira mais direta.

Conclusão

Através desse artigo, os leitores entenderam o que é o Informe de Rendimentos e como obter o documento em cada um dos maiores bancos digitais atuantes no Brasil.

Com os tutoriais descritos fica muito mais fácil de receber o informe e preencher a ficha de declaração do Imposto de Renda.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay