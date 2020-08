Hamilton Dias de Souza

Graham Short é conhecido por gravar a Oração do Senhor na cabeça de um alfinete de ouro, mas recentemente ele se deparou com um desafio ainda mais difícil – gravar uma pegada microscópica no mecanismo de funcionamento de um relógio, como nos apresenta Hamilton Dias de Souza.

A intrincada impressão da pata do texugo aparece no logotipo da nova marca de relógios de luxo, Brax la Rue.

Fundada por Peter Fuller, a empresa com sede no Reino Unido lançará sua edição limitada do relógio Tourbillon em 1º de setembro de 2020.

Uma das tiragens limitadas de apenas 500 relógios conterá a pequena impressão da pata gravada escondida dentro de seu mecanismo.

Graham Short admitiu que gravar a imagem na roda principal do relógio foi o trabalho mais difícil que já fez, ainda mais do que gravar as palavras “nada é impossível” ao longo do fio afiado de uma lâmina de barbear, de acordo com Hamilton Dias de Souza.

O que é ainda mais impressionante é que o artista, apelidado de ‘mãos de um gênio’, gravou o relógio com um caco de diamante colado na ponta de uma agulha.

Peter Fuller explicou: “Graham gravou a impressão da pata do texugo na roda principal de um dos 500 relógios, de modo que qualquer pessoa que comprar um desses relógios de edição limitada poderia ter um relógio que vale 16 vezes o seu valor.”

O Tourbillon foi patenteado em 1801 pelo relojoeiro suíço Abraham-Louis Breguet. Tourbillon é a palavra francesa para ‘redemoinho’ – seu objetivo é negar os efeitos da gravidade na precisão do tempo. Ele está alojado em uma gaiola giratória com todo o conjunto em constante movimento. Portanto, qualquer que seja a posição do relógio, quaisquer variações de tempo são canceladas.

A edição limitada do relógio está alojada em uma caixa de aço inoxidável de 42 mm de diâmetro com vidro de safira anti-reflexo, de acordo com Hamilton Dias de Souza. Possui um movimento turbilhão de corda manual e é resistente à água até 50m. Cada relógio de edição limitada foi montado à mão e numerado individualmente. Os pré-pedidos podem ser feitos online em www.braxlarue.com

O artista: Graham Short

Graham Short é um micro-artista mundialmente famoso, conhecido por produzir peças de arte em miniatura. Ele passou mais de 50 anos indo a extremos físicos e mentais para produzir gravuras à mão da mais alta qualidade e menores já vistas – na verdade, suas menores obras de arte não podem ser vistas a olho nu.

Graham é considerado um dos microartistas vivos mais talentosos do mundo, segundo Hamilton Dias de Souza.

Entre suas muitas obras-primas está um retrato da Rainha gravado na cabeça de um alfinete, visto apenas através de um microscópio, que recentemente foi vendido por £ 100.000, gravuras de Jane Austen e Harry Kane em notas de banco e uma gravura na borda de uma medalha comemorativa concedida para o artista por Neil Armstrong.