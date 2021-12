Mercado de personalizados tem aumento no Brasil

É impressionante como o mundo sofreu com mudanças nos últimos meses, e o comportamento do consumidor também foi alterado. Diante desse novo cenário, as organizações precisam pensar em inovação, caso contrário, perderão um diferencial competitivo no mercado.

A nova linha de pensamento precisa estar presente no desenvolvimento de um serviço, produto ou no simples fato de aprimorar os sistemas que já estão presentes na companhia.

Para implementar a inovação na empresa, muitas empresas estão apostando na personalização para atender as necessidades do cliente.

De acordo com um estudo da Dessault Systèmes, os clientes desejam produtos personalizados. 83% dos entrevistados afirmam que aguardam por produtos ou serviços que estejam relacionados às suas necessidades, seja em um determinado momento ou por um longo período.

Para se ter uma ideia, os clientes estão dispostos a investir em média até 25,3% a mais por produtos customizados.

Exigência dos consumidores pede inovação

A alta exigência dos clientes faz com que as companhias coloquem os consumidores em primeiro lugar. É fundamental estar presente na rotina deles, garantindo experiências incríveis e uma sensação de exclusividade.

O lado positivo da personalização é que ela permite que as companhias encontrem ótimas oportunidades no mercado, que ainda não foram explorados ou que necessitam de novos tipos de produtos.

Novas tendências para o mercado de personalizados

O mercado de personalizados trouxe novas tendências para os consumidores. Além da caneca personalizada, existem ainda outras possibilidades para surpreender os clientes.

Acessórios para bolsa e mochila;

Adesivo para celular;

Mochila personalizada;

Bolsa esportiva;

Caneca de vidro;

Caneca de louça

Pen drive personalizado;

Estojo para lápis;

Massageador de madeira ecológica;

Porta cartões para smartphone;

Porta tênis ou chuteira;

Sacola de plástico biodegradável;

Travesseiro inflável.

Basta usar a imaginação para impressionar os consumidores no mercado de personalizados.

Importância de escolher um bom fornecedor de personalizados

O investimento em produtos personalizados não pode ser feito de qualquer forma. É fundamental trabalhar com fornecedores que sejam referências no mercado, que entregam produtos dentro do prazo e que contém um suporte de qualidade para atender o cliente no momento em que ele mais necessita.

Você precisa avaliar, por exemplo, o prazo de entrega e exclusividade do produto, caso isso seja relevante. Vale ainda analisar o processo de personalização da empresa no brinde. Dessa forma, é possível entender se ele atende às exigências da própria companhia.

Outra dica interessante é dar preferência para fornecedores que contém um portfólio de produtos extensos. Assim, caso não tenha orçamento disponível para um determinado item, é possível escolher outras alternativas.

Investimento em personalizados traz ótimo custo-benefício

Além da alta procura dos clientes, o mercado de personalizados traz outros benefícios para as empresas que buscam investir nesse segmento.

Gera lembrança da marca;

Fideliza os consumidores;

Fortalece o relacionamento;

Ótimo custo-benefício.

Garante um diferencial competitivo.

Outro ponto positivo do brinde personalizado é que ele é uma ótima ferramenta de marketing. Ao escolher uma mochila personalizada, por exemplo, o presenteado levará o item para vários lugares, fazendo com que a marca seja exibida para muitas pessoas.

Sem dúvidas, o mercado de personalizados é uma ótima área para conquistar a fidelização dos clientes ou até abrir o seu próprio negócio, uma vez que ela está sendo bastante procurada pelas empresas.

Após descobrir detalhes sobre o mercado de personalizados, siga-nos nas redes sociais e conheça outras orientações importantes para o sucesso da sua empresa.