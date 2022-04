Sabesp Mobile: Conheça a aplicativo da Sabesp e os serviços oferecidos

Já há algum tempo os avanços tecnológicos têm modificado a forma como os consumidores lidam com aspectos básicos do dia-a-dia.

O Sabesp Mobile, que é o aplicativo da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, é um bom exemplo de como essas empresas estão agindo para facilitar a vida dos seus usuários.

A aplicação dá acesso a vários serviços da Companhia e permite que o consumidor resolva problemas literalmente com um clique e na palma das mãos.

Continue lendo esse material para entender melhor o funcionamento e os serviços oferecidos pelo Sabesp Mobile, além de ficar por dentro dos locais onde é possível fazer o download do programa.

O que é e como funciona o Sabesp Mobile

Como foi citado anteriormente, o Sabesp Mobile é uma aplicação feita para funcionar em dispositivos móveis.

O aplicativo pode ser encontrado na Google Play, para ser baixado em aparelhos Android, ou na Apple Store, por quem possui iPhone ou iPad, por exemplo.

Para funcionar, o aplicativo precisa de uma conexão com a internet. Com isso, é correto afirmar que não há como utilizar o Sabesp Mobile longe de uma rede wi-fi ou se não houver um pacote de dados móveis ativo no dispositivo em questão.

Depois de instalar o app, o usuário precisa fazer um cadastro utilizando um e-mail, o seu CPF e uma senha. A partir desse cadastro todos os serviços do aplicativo podem ser utilizados normalmente.

Vale destacar também que, com base no CPF da pessoa cadastrada, há também a inclusão do RGI, que é o número de registro do imóvel junto à Sabesp.

É importante que o CPF cadastrado no aplicativo seja o mesmo do titular da conta Sabesp.

Com o RGI cadastrado corretamente, o usuário pode solicitar serviços e receber o atendimento mais facilmente, pois a equipe da Sabesp saberá a localidade do imóvel.

Com o Sabesp Mobile o usuário da Companhia de Saneamento paulista pode resolver problemas de onde estiver, otimizando o seu tempo.

Serviços oferecidos no app

Existe uma imensa gama de operações que podem ser feitas diretamente pelo Sabesp Mobile. Conheça algumas das principais:

Resolução de problemas com faturas: solicitação da Sabesp 2ª via, parcelamento de contas consulta de débitos e outros;

solicitação da Sabesp 2ª via, parcelamento de contas consulta de débitos e outros; Acionamento de serviços de emergência: informar a falta de água, vazamentos, esgoto entupido e outros;

informar a falta de água, vazamentos, esgoto entupido e outros; Acompanhamento do consumo: por meio do RGI, o usuário tem atualizações sobre o funcionamento do hidrômetro, para saber quanto de água o imóvel está consumindo e ter uma base do valor da próxima fatura;

por meio do RGI, o usuário tem atualizações sobre o funcionamento do hidrômetro, para saber quanto de água o imóvel está consumindo e ter uma base do valor da próxima fatura; Organização de múltiplos RGIs: para quem tem mais de um imóvel cadastrado junto à Sabesp;

para quem tem mais de um imóvel cadastrado junto à Sabesp; Serviço de notificações sobre eventuais consertos , manutenções e outras ações nos RGIs cadastrados;

, manutenções e outras ações nos RGIs cadastrados; Solicitações para ligações ou interrupção do fornecimento de serviços;

ou interrupção do fornecimento de serviços; Acompanhamento de pedidos via mensagens no aplicativo;

via mensagens no aplicativo; Solicitação de mudança da titularidade da conta;

da conta; Dentre outros serviços.

Vale lembrar que nas solicitações de consertos e manutenções na rede, o usuário pode anexar fotos e a geolocalização do imóvel, para agilizar ainda mais o seu atendimento.

Posso resolver tudo pelo aplicativo?

A maioria dos problemas que o cliente só resolveria em agências físicas há tempos atrás, hoje em dia podem ser resolvidos através do Sabesp Mobile.

Contudo, nem todas as questões podem ser resolvidas unicamente no app, como é o caso do pagamento de contas.

Dentro da aplicação é possível suscitar segundas vias e faturas em aberto, mas o pagamento precisa ser feito em apps de terceiros, ou presencialmente, em lotéricas, agências bancárias ou correspondentes.

Além das questões relativas a pagamento de fatura, outros pormenores também não são atendidos pelo Sabesp Mobile.

Conclusão

Neste artigo o consumidor da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo pôde entender o que é, como funciona e o que oferece o Sabesp Mobile, que é o aplicativo da empresa.

Imagem de free stock photos from www.picjumbo.com por Pixabay