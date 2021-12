Positivo Servers & Solutions irá fabricar e distribuir soluções de virtualização de desktop da POStech – Network & IT

Empresa da Positivo Tecnologia especializada na produção e comercialização de servidores assinou acordo com a nova unidade de negócios da POSTech em parceria com a NComputing

A Positivo Servers & Solutions é a nova responsável pela fabricação e distribuição das soluções de virtualização de desktop (VDI) da POStech – Network & IT, unidade de negócios da POStech, fornecedora de soluções especializadas em automação comercial para o varejo, e da NComputing, líder global na aceleração da adoção de VDI. Assim, a produção dos equipamentos será feita na unidade fabril da Positivo Servers & Solutions em Ilhéus (BA), que já responde por servidores, storages, mini PCs e soluções de infraestrutura de TI.

As soluções integradas de VDI se destacam pelo baixo custo, alto desempenho e tecnologias inovadoras que podem ser utilizadas em micro, pequenas, médias e grandes empresas de diversos setores, como educação, saúde, finanças, indústrias e governo. A POStech – Network & IT será responsável pelas operações de vendas e pós-vendas da NComputing no Brasil e tem como objetivo entregar soluções que tornam o dia a dia das empresas mais eficientes, mais produtivos e, consequentemente, mais lucrativos.

“As soluções de VDI expandem ainda mais o portfólio da POStech, que tem investido constantemente em serviços de qualidade que proporcionem melhores experiências aos seus clientes. A parceria com Positivo Servers & Solutions será fundamental para atingir os objetivos da nova unidade de negócios”, disse João Carlos Alonso, diretor comercial da unidade Network & IT, da POStech Network & IT.

Positivo Servers & Solutions

Sobre a Positivo Servers & Solutions: A Positivo Servers & Solutions é uma empresa especializada na produção e comercialização de servidores, storages, mini PCs e soluções de infraestrutura de TI para negócios e serviços. Desde 1988, oferece soluções para pequenas, médias e grandes empresas, além de instituições de ensino e entidades governamentais. Ela faz parte da Positivo Tecnologia, fabricante brasileira de computadores, celulares, tablets, acessórios, softwares educacionais e dispositivos para casas e escritórios inteligentes. Em dezembro de 2018, ainda sob a denominação Accept, foi comprada pela Positivo Tecnologia para complementar portfólio e solucionar cada vez mais os desafios tecnológicos dos clientes. Para saber mais sobre a história da Accept e os fatos que marcaram a evolução da empresa, assista ao vídeo aqui.