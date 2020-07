Lançadas soluções de entrada segura para empresas em toda a América do Norte, como relata Luiz Gastão Bittencourt

Luiz Gastão Bittencourt

O premiado fabricante canadense, a JUICEWORKS Exhibits (JUICEWORKS) fez parceria com a líder em tecnologia da saúde PredictMedix Inc. (CSE: PMED, OTCQB: PMEDF) para oferecer soluções de entrada segura para empresas, instituições governamentais, escolas e praticamente qualquer local da América do Norte.

À medida que a economia começa a se reabrir, organizações de todo o mundo procuram soluções de entrada segura para seus funcionários, clientes, visitantes e estudantes. "Seja visitando um ente querido em uma casa de repouso, indo para o trabalho ou comprando mantimentos, sabemos que a paz de espírito é fundamental." diz Jonathan Auger, presidente.

Determinado a fazer parte da solução, a JUICEWORKS formou uma parceria estratégica com a PredictMedix, alavancando sua IA comprovada, liderada pela ciência, que examina instantaneamente indivíduos quanto a um grupo de sintomas do COVID-19. Usando uma abordagem simples de luz verde e luz vermelha, os indivíduos podem ser rastreados com segurança e de forma não invasiva em segundos.

"Quando se trata de nossa tecnologia, é realmente uma ferramenta para triagem em massa. Estamos falando sobre o uso de câmeras multiespectrais que podem se comunicar com nossos algoritmos de IA proprietários e os algoritmos de IA podem captar sinais do COVID-19. Além disso, quando dizemos sinais, não estamos falando apenas de febre, mas de sintomas adicionais como tosse, dor de cabeça, exaustão e uma série de outros parâmetros para os quais projetamos nossa tecnologia. Porque, no final das contas, quando você está falando sobre qualquer espaço que tenha um grande movimento de pessoas, como instalações de saúde, aeroportos, escolas, shopping centers, arenas, você precisa de uma ferramenta de triagem em massa para identificar rapidamente aqueles que têm o maior probabilidade de ter COVID-19, para que você possa isolar, limitar a propagação e reduzir o risco da próxima pandemia. "explica o Dr. Rahul Kushwah, COO da PredictMedix.

Utilizando o PredictMedix AI, a JUICEWORKS está oferecendo soluções seguras para entrada interna / externa usando soluções de estrutura temporárias. As entradas externas incluem portas sem contato, lâmpadas UV para esterilização de itens pessoais, ar condicionado e ventilação segura do ar. As soluções de entrada interna oferecem uma pegada não invasiva que pode ser montada rapidamente nos saguões, antes que os ocupantes avancem no edifício. A tecnologia também suporta a opção de verificar a conformidade da máscara, onde é um requisito obrigatório.

“Saber que a IA já estava sendo usada nos mercados internacionais e foi apoiado por um incrível grupo de especialistas, fez disso uma parceria natural para nós. Seja uma organização que procura proteger seus funcionários ou um shopping center que procura a maneira mais segura de se envolver novamente com seus clientes, esta solução oferece tranqüilidade. Estamos conscientes de quão difícil toda essa situação tem sido para as pessoas e sentimos a sorte de poder contribuir para torná-la um pouco mais fácil, pois todos assimilamos nosso novo normal. ” diz Auger.