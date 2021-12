Natal Iluminado: Panasonic realiza ação solidária com o Hospital GACC VALE

Com doação de pilhas, livros infantojuvenis arrecadados pelos colaboradores e cestas de natal, crianças e jovens recebem visita do mascote Panasonic Leo.

Com intuito de estimular a leitura infantojuvenil e levar energia e leveza para o Natal de crianças e jovens em tratamento contra o câncer, este ano, a Panasonic do Brasil realizou uma ação solidária com o Hospital GACC VALE (Grupo de Assistência à Criança com Câncer), que contou com doações, montagem de decoração natalina e visita do mascote da marca.

O Panasonic Leo, carismático mascote da divisão de Pilhas, surpreendeu as crianças e jovens atendidos pelo GACC VALE em uma visita emocionante, interagindo com as famílias e funcionários. Além disso, também entregou as doações de um ano em pilhas para uso em leitos e equipamentos hospitalares, brinquedos eletrônicos da brinquedoteca e kits com livros infantojuvenis – arrecadados pelos colaboradores da Panasonic – que contribuirão com o desenvolvimento socioeducacional dos pacientes, pelúcias do mascote e cestas de Natal para as famílias assistidas pelo hospital.

Rosemary Sanz, Presidente Voluntária do Hospital GACC VALE

“A parceria com a Panasonic foi acontecendo de uma maneira muito positiva e culminou nessa ação tão maravilhosa de Natal que tem nos ajudado tanto. Quando você chega em um ambiente e se depara com uma decoração especial, feita com carinho e solidariedade, faz com que esse momento tão difícil seja um pouco mais leve. A visita do Panasonic Leo fez toda a diferença também, trouxe energia para os pacientes em tratamento e pudemos ver no rostinho de cada um, a alegria de compartilhar esse momento”, comenta Rosemary Sanz, Presidente Voluntária do Hospital GACC VALE.

Mais de 700 livros infantis foram arrecadados internamente em ação realizada com as três fábricas da marca no Brasil, que estimulou e reforçou a ação solidária sob o pilar educação, uma das ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) foco da empesa. Em seguida, os livros foram doados às crianças atendidas por três instituições, sendo uma em Manaus, outra em Extrema e o próprio GACC, em SJC, com o objetivo de estimular a leitura, saúde, bem-estar e a imaginação dos pequenos leitores.

“As pessoas, seu bem-estar e educação de qualidade são valores de grande importância para sociedade, principalmente nos tempos modernos. Ter o privilégio de contribuir com as doações dos colaboradores das três fabricas envolvidas na iniciativa é motivo de grande orgulho para todos nós. Sem dúvida esta é uma ação que reforça os princípios e valores da Panasonic”, comenta Luciano Lima, Gerente de Marketing de Pilhas da Panasonic do Brasil.

GACC VALE

A ação com o GACC VALE foi registrada em um vídeo institucional, convidando os telespectadores a refletirem sobre os aprendizados dos últimos anos e o impacto que podemos causar com ações solidárias. O filme, que estreou no Youtube da marca, @PanasonicBrasil, e nas redes sociais do @leo_pilhas, traz cenas do mascote realizando as doações e espalhando essa energia por todo o hospital, culminando no momento de acender as lâmpadas a pilhas da árvore de Natal, trazendo luz e energia.

Panasonic

Mascote Panasonic Leo