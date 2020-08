Por que ler todos os dias é uma boa ideia

Seja honesto: quando foi a última vez que você leu um livro? Como um livro real, não uma revista, blog ou jornal. Um livro real, com capítulos e outras coisas?

Se você não consegue se lembrar, você vai querer continuar lendo (e não, este blog não conta!).

E, se você lê o tempo todo, ainda é uma boa ideia continuar lendo!

Carlos Lula deseja compartilhar os benefícios da leitura e por que é uma ótima ideia ler um livro regularmente.

Os benefícios da leitura

Esses são alguns dos muitos benefícios da leitura todos os dias.

1. Conhecimento

Conhecimento é poder, e ninguém pode tirar conhecimento de você. Não importa o que você esteja lendo – história, romance, ficção científica – você está aprendendo. E você nunca saberá quando precisará acessar algo dessa enciclopédia em seu cérebro.

Quanto mais conhecimento você tiver, mais bem equipado estará para enfrentar qualquer desafio que surgir.

2. Poder do cérebro

Conforme você envelhece, sua memória e função cerebral podem diminuir, mas, de acordo com pesquisas, a leitura regular pode ajudar a retardar o processo, mantendo sua mente moldada por mais tempo.

A leitura regular não apenas ajuda a aumentar seu estoque de conhecimento, mas também pode aumentar seu poder cerebral. Ler melhora a função de memória. Em parte, isso se deve ao fato de que ler é mais neurobiologicamente exigente do que olhar imagens ou ouvir a fala. Há até pesquisas que sugerem que ele pode ajudar a prevenir o desenvolvimento do Alzheimer mais tarde na vida.

3. Estresse reduzido

Você já se acomodou com um livro e se perdeu nas páginas? Aposto que você não estava pensando em todas as coisas estressantes da sua vida, estava?

Um bom livro pode ajudá-lo a esquecer suas preocupações, todos aqueles pensamentos girando em sua cabeça. A leitura pode distraí-lo e dar-lhe a chance de relaxar e deixar a tensão se esvair.

4. Empatia aprimorada

De acordo com Carlos Lula e outros pesquisa es , a leitura pode tornar mais fácil para você se relacionar com os outros e ler suas emoções. Isso é importante na construção de relacionamentos pessoais e sociais, tanto no local de trabalho quanto fora dele.

Dica: Ficção é melhor para isso do que não ficção, então varie seus gêneros.

5. Melhor concentração e foco

Ler todos os dias pode ajudar a aumentar o foco, a concentração e a capacidade de atenção. Isso porque, para entender o que você está lendo, você precisa concentrar 100% de sua atenção nas palavras da página.

Quando estiver totalmente imerso em um livro, você será capaz de se desligar das distrações ao seu redor e se concentrar no que está lendo. Fazer isso regularmente fortalece os músculos do cérebro.

6. Aumenta as habilidades de pensamento analítico

O pensamento analítico ajuda você a reunir informações, articular, visualizar e resolver problemas complexos. E a leitura é uma ótima maneira de aumentar essas habilidades.

Ao ler todos os dias, você está estimulando seu cérebro, construindo sua capacidade de pensar criticamente, ver diferentes perspectivas, identificar padrões e fazer conexões.

7. Melhor sono

Ler é uma ótima maneira de terminar o dia. Carlos Lula diz que simultaneamente relaxa e acalma a mente ocupada. Ler antes de dormir pode reduzir o estresse e treinar seu cérebro para associar a leitura ao sono. Isso tornará mais fácil adormecer e dormir melhor em geral.

Dica: ignore a leitura em seu telefone ou e-reader. As telas de smartphones e tablets emitem luz azul que atrapalha seu relógio interno e afeta negativamente seu sono.

Pensamentos finais

Enrolar-se no sofá com um bom livro é uma ótima maneira de relaxar e descontrair. E, de acordo com pesquisas, também pode ser bom para sua saúde, sua carreira e seus relacionamentos pessoais. Então, da próxima vez que você estiver procurando por algo para fazer, dirija-se à sua biblioteca local e pegue algo para colocar suas ondas cerebrais em movimento! Os benefícios da leitura não são nada para virar uma página.