5 Dicas para chegar ao Clímax

55% das mulheres brasileiras não atingem o orgasmo durante a relação sexual

Segundo o estudo de Transtornos Sexuais Dolorosos Femininos do ProSex realizado pela USP (Universidade de São Paulo), 55% das mulheres brasileiras não atingem o orgasmo durante a relação sexual. O principal fator que atinge 59% delas, é a dor sentida durante o sexo.

Orgasmo

“Muitas mulheres tem dificuldade em chegar ao orgasmo e isso pode estar relacionado a diversos fatores, como: doenças, problemas psicológicos, baixa autoestima, uso de drogas e álcool, insegurança, falta de conhecimento do próprio corpo. Ou seja, às vezes são apenas alguns detalhes que precisam ser ajustados,” afirma Dra. Erica Mantelli, ginecologista, obstetra e especialista em saúde sexual.

Relação sexual



– Relaxar a mente: Não fique pensando em problemas, inseguranças ou medos, também não tente controlar as reações do seu corpo. Relaxe e curta o momento de forma tranquila.



– Conheça o seu corpo: É muito importante que toda mulher tenha conhecimento das áreas do seu corpo que lhe proporcionam mais prazer.



– Tenha intimidade com o seu parceiro: Estar à vontade durante a relação sexual, sem ter vergonha e expressando o que gosta ou não ao parceiro é fundamental.



– Estimule o clitóris: Ele é a parte mais sensível do corpo da mulher, exclusivo para o prazer. Além disso, é importante ter cuidado para não entrar em contato com ele sem lubrificação vaginal, pois pode causar desconforto.

– O parceiro deve conduzir as preliminares com calma, afinal a mulher leva mais tempo para ficar excitada. “O uso de lubrificantes também é indicado, pois ajudam a deixar a pele mais sensível aos estímulos” indica a médica.



“Vale lembrar, que o orgasmo é uma reação que varia de mulher para mulher. Cada uma pode chegar ao clímax de uma forma diferente e é bem importante que o parceiro saiba disso, para procurar outras formas de proporcionar prazer para a parceira” finaliza a ginecologista.

Dra. Erica Mantelli, ginecologista, obstetra e especialista em saúde sexual – CRM-SP 124.315 | RQE 36685 – Graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, com Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Pós-graduada em disciplinas como Medicina Legal e Perícias Médicas pela Universidade de São Paulo (USP), e Sexologia/Sexualidade Humana. É formada também em Programação Neolinguística, por Mateusz Grzesiak (Elsever Institute).

Site: http://ericamantelli.com.br