Teleconsulta do Hapvida já é uma realidade para os pacientes de São José dos Campos

A pandemia da Covid-19 acelerou a evolução tecnológica, também, na área da saúde. Hoje, as teleconsultas, que evitam os deslocamentos e aglomerações em unidades, são uma realidade e demonstram que vieram para ficar, já que trazem inúmeros benefícios aos pacientes. Com uma plataforma própria, o Grupo São José Saúde, uma empresa do Sistema Hapvida, oferece teleconsultas em mais de 20 especialidades médicas, com dia e hora marcada, garantindo orientação médica de qualidade. Em casos de urgência, também, há disponibilidade 24h por dia, 7 dias por semana. Para agendar uma teleconsulta basta acessar: https://www.hapvida.com.br/teleconsulta/.

De acordo com Ádria Cândido, diretora corporativa de Saúde Digital e Clínicas Médicas, a teleconsulta é uma modalidade de uso intuitivo, que dá acesso à saúde de maneira rápida, fácil, desburocratizada e com segurança. Isso evita idas desnecessárias a ambientes hospitalares, além de proporcionar comodidade aos pacientes. “A teleconsulta do Hapvida conecta pacientes a médicos de todo Brasil através de computadores e celulares, permitindo orientação médica de qualidade onde eles estiverem, além de inúmeros benefícios, sobretudo, economia de tempo e recursos dos nossos beneficiários”.

Apenas em janeiro deste ano, mais de 150 mil teleconsultas de urgência foram realizadas por meio do portal da Hapvida, em todo o país. Desde o início da pandemia, o portal de teleconsulta já ultrapassou a marca de 1 milhão de atendimentos realizados, com resolutividade superior a 90%, isto é, os pacientes que consultaram digitalmente não necessitaram de atendimento presencial. A plataforma segue protocolos internacionais de segurança de dados da saúde e a LGPD (Lei de Proteção de Dados).

