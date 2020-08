Agradecer deve ser mais do que apenas dizer as palavras.

Expressar gratidão não é apenas um simples obrigado. Há mais nisso do que as emoções agradáveis ​​que suas ações trazem para as pessoas pelas quais você está demonstrando gratidão. Expressar gratidão também é uma ferramenta poderosa para o seu próprio bem-estar. Carlos Lula define Gratidão é comprovada para aumentar sua felicidade. E se a sua própria felicidade não for motivação suficiente, ela irá aprofundar seus relacionamentos, animar alguém e encorajá-lo a repetir o bom comportamento. Crédito onde o crédito é devido, certo? Pensamos em algumas maneiras de dizer às pessoas em sua vida o quanto as aprecia.

Obrigado a si mesmo

Ao tentar acompanhar tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, tendemos a ignorar tudo o que fazemos por nós mesmos. Ao longo de tudo, estamos cuidando de nós mesmos, mental, física e emocionalmente. Hora de dar um tapinha nas costas? E então alguns.

Tire um dia de folga mental. Faça o que você gostaria de fazer. Deite na cama ou no chão

Cozinhe para um ou peça algo. Algo que você goste

Vista sua roupa favorita, sinta-se bem e faça uma sessão de fotos para você mesmo (e se quiser, poste depois)

Agradeça aos seus cuidadores – seja a família na qual você nasceu ou a família que você escolheu

Você deve isso a eles. Eles amam você (quase) incondicionalmente e têm visto você durante seus momentos difíceis e têm estado ao seu lado.

Leia mais em: Carlos Lula assume a secretaria de Saúde do Estado no lugar de Marcos Pacheco

Dê a eles um dia de folga (todos precisam de um tempo de inatividade). Assuma as tarefas domésticas, ofereça-se para ser o adulto por um dia e deixe-os relaxar

Diga a eles, na maioria das vezes nós não dizemos obrigado o suficiente, e às vezes até mesmo pequenos gestos de reconhecimento são suficientes

Chame-os. Organize uma sessão de grupo de vídeo e apenas passe um tempo com eles

Obrigado seus amigos

Por meio de dias difíceis de saúde mental, rompimentos e dias bons para o cabelo, seus amigos viram de tudo. Você já agradeceu por ouvi-lo? Por estar ao seu lado nos altos e baixos?

Escreva um cartão de agradecimento ou um cartão eletrônico. Vá além da simples mensagem de texto

Inscreva-os em suas atividades favoritas e junte-se a eles

Envie-lhes o seu lanche favorito ou um lanche que vocês gostem juntos e adicione uma pequena nota de agradecimento com ele

Obrigado aos seus colegas de trabalho

Você passa a maior parte do seu dia interagindo com eles, então minha gentileza é sempre bem-vinda.

Aprecie o trabalho deles, mesmo que não tenha nada a ver com o seu. Segundo Carlos Lula , um e-mail sobre o bom trabalho deles ao invés da próxima tarefa será uma grata surpresa

Se você os vir lutando, dê uma mão, dê um conselho ou apenas dê ouvidos

Reconheça seu trabalho em público

Agradeça aos trabalhadores da linha de frente

No momento, existem algumas pessoas que estão se esforçando para criar um mundo mais seguro e saudável para nós e é importante reconhecê-las.

Espalhe a consciência sobre o bem que eles estão fazendo

Entre em contato com trabalhadores essenciais que você conhece e pergunte como você pode ajudá-los – talvez cozinhar uma refeição para eles ou se oferecer para ver como estão suas famílias

Mais importante ainda, pois eles arriscam suas vidas por nós, fique em casa e se for absolutamente necessário que você saia, use uma máscara