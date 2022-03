Trabalhar em uma cidade grande quer dizer que todos os dias será necessário enfrentar um grande congestionamento para conseguir chegar até sua empresa e, no final do dia, começa outra batalha contra o trânsito.

Esse constante embate com o tempo e os outros carros acaba gerando o estresse, que pode prejudicar sua saúde. Além disso, você deixa de praticar exercícios físicos, o que agrava o problema.

Mas, e se fosse possível praticar exercícios físicos enquanto segue para o trabalho sem ter que enfrentar o trânsito congestionado, as inúmeras sinaleiras e ainda se sentir mais saudável todos os dias? É possível, basta escolher o veículo certo: a bicicleta.

Veja agora 7 motivos para ir trabalhar de bicicleta

Qual é a bicicleta ideal para ir trabalhar?

Quando falamos em bicicletas, temos muitas opções ótimas para todos os casos. Mas, para o assunto de hoje, tenho 2 opções bem interessantes que você deveria conferir antes de ir comprar sua bike.

Imagine o tipo de terreno que você vai enfrentar para ir trabalhar de bicicleta. É um local urbano? Asfaltado? Ou passa por terrenos arenosos ou pedregosos também? Se esse é o caso, a bike híbrida é uma opção bem viável.

Reunindo o melhor dos dois mundos, a bicicleta híbrida tem em sua composição um pouco das road bike e da mountain bike, que faz o enfrentamento do percurso sem bem mais tranquilo e facilitado.

Agora, se você quer algo apenas para se movimentar pela cidade, as bikes urbanas tem muito a oferecer. Desde conforto ao pedalar até a facilidade de se locomover mais rápido que o trânsito da cidade grande. Com uma vantagem, sua saúde vai estar bem mais cuidada.

Quanto custa uma bicicleta para ir trabalhar?

Valores é um assunto que não curtimos muito comentar, mas é necessário. Então vamos falar sobre preços. Quer ir trabalhar de bicicleta? Vai ser preciso desembolsar um valor antes.

É como comprar um carro, mas, você não vai precisar tirar carteira de motorista nem pagar documentações anualmente, podemos dizer que sai bem mais barato, não é?

Na internet você vai encontrar valores muitos bons e variados que vão de R$699,90 reais até R$100,000.00 mil reais. Realmente, acho que você não vai querer um valor tão alto.

Bicicletas destinadas a um propósito, como passeios ou se locomover estão em uma faixa de preço bem inferior. Com R$700 reais você já tem algumas opções, se quiser desembolsar R$2,999.00 reais poderá desfrutar de uma bela bicicleta urbana.

Onde comprar uma bicicleta para ir trabalhar?

Opções não faltam. Se você é daqueles que gosta de comprar pela internet, você vai encontrar ótimas ofertas em sites como Amazon e Mercado Livre. Mas se quiser opções físicas pode buscar por lojas especializadas em bicicletas aí na sua cidade.

Basta dar um Google e buscar pela loja mais perto de onde você mora. Sempre terá a opção de comprar de algum parente, você quem decide.

Por que ir trabalhar de bicicleta?

Você sabia que pessoas que não praticam exercícios têm maiores chances de desenvolver doenças cardíacas, inclusive, ter diabetes tipo 2? Ouvi dizer que essas doenças podem encurtar a vida de uma pessoa e aposto que você não quer isso, ou quer?

Para uma vida mais saudável, sem estresse e boa de se viver, porque não ir trabalhar de bicicleta?

Reduz o estresse

Sabe aquele congestionamento enorme no farol? Ou aquelas buzinas irritantes que a todo momento te ensurdecem no trânsito? E o que falar dos motoboys passando pertinho de você nos corredores?

Tudo isso pode gerar um grande problema, o estresse. Considerado o mal do século, o estresse está ligado à rotina brasileira e pode causar desde ansiedade e depressão até problemas de pele e cardíacos.

Melhora a saúde

Defina como sua meta de vida cuidar da saúde. Passamos o tempo todo apressados e esquecemos que nosso organismo não é de ferro. Caímos facilmente na rotina e nos prejudicamos todos os dias enfrentando os desafios da cidade grande.

Mas, não precisa ir assim, a mudança de hábitos pode ser benéfica e ajuda sua saúde a voltar para os eixos. Optar por ir trabalhar de bicicleta, ao menos algumas vezes por semana, já é um grande começo.

Evita congestionamentos

Ninguém gosta de ficar parado no lugar. Ainda mais por horas correndo o risco de se atrasar e levar uma bronca do patrão. É um dos maiores problemas de se viver em uma cidade grande.

Não precisa estacionar

Você sempre vai encontrar um lugar para estacionar sua bicicleta. Ir trabalhar de bicicleta também vai te poupar tempo na hora de guardá-la, afinal, você pode prendê-la em qualquer lugar e não vai atrapalhar a vida de ninguém.

Economiza gasolina

Com o preço da gasolina nas alturas, ir trabalhar de bicicleta se tornou mais do que uma opção saudável, tornou-se uma maneira mais barata de se locomover. A única gasolina que você vai gastar é de você mesmo, sua força de vontade e determinação.

Integração social

Dentro dos nossos carros estamos sempre irritados, ao menos gesto do nosso vizinho do lado saímos gritando, esperneando e arrumando confusão, tudo isso é culpa do estresse que passamos.

Com uma bicicleta, mais calmos, criamos até uma vontade amigável de cumprimentar e interagir com as pessoas ao nosso redor. Podemos até dizer que ir trabalhar de bicicleta pode criar novas amizades.

Redução de poluição

São Paulo, por exemplo, é uma metrópole gigantesca e super poluente. Tanto que, muitas vezes, podemos enxergar o ar que respiramos. O tráfego intenso é o culpado, despejando grandes quantidades de fumaça na atmosfera.

As bicicletas têm uma enorme vantagem que é não necessitar da queima de combustíveis fósseis para se movimentar, com isso, evitamos a poluição em 100% dos casos em que as usamos.

Imagem de u_d7hddm5o por Pixabay