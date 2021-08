UNITAU retoma atividades do projeto Novos Rumos

A Universidade de Taubaté (UNITAU) retoma em agosto o projeto Novos Rumos e segue com inscrições abertas até o próximo dia 31. O projeto, desenvolvido por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PREX), é vinculado ao Centro de Psicologia Aplicada (Cepa) e tem como objetivo promover o acolhimento psicológico aos desempregados e ajudar na sua recolocação profissional.

Para este segundo semestre, estão previstos três módulos de intervenção: orientação para (re)inserção no mercado de trabalho, apoio psicológico e fortalecimento da resiliência e mercado de trabalho e empreendedorismo.

“Teremos oito grupos e nossa meta é receber até oito pessoas por grupo. Esse é um programa muito procurado, então pedimos para que as pessoas assumam o compromisso de participar”, orienta a Profa. Ma. Monique Marques da Costa Godoy, do Departamento de Psicologia, e uma das coordenadoras do projeto.

As questões voltadas ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo serão abordadas neste semestre em um módulo independente. Segundo a Profa. Dra. Quésia Postigo Kamimura, do Departamento de Gestão e Negócios (GEN), alunos dos cursos de Economia e Administração irão auxiliar os participantes a identificar alternativas, a potencializar talentos e a buscar a organização financeira.

“Queremos fazer uma inserção social de fato. Vamos ouvi-los, entender quem é o nosso público, em um contexto social e econômico, por meio dos atendimentos em grupo. Vamos levá-los a uma reflexão para encontrar alternativas diante do que eles estão buscando”.

Quem já vivenciou as experiências em grupo proporcionadas pelo Novos Rumos considera o projeto essencial para a superação de dificuldades. É o caso de Regiane Vieira da Conceição. Ela estava desempregada desde 10 de março de 2020, quando teve que suspender suas atividades como autônoma por conta da pandemia do coronavírus. “Foi muito diferente, interativo. No começo, achei que não ia dar certo, mas depois percebi que tinha muita gente passando por situações parecidas. A gente estava junto.”

Regiane avalia que, se não fosse o projeto, talvez não tivesse a iniciativa de participar de um processo seletivo que resultou em um emprego temporário. Ela voltou a trabalhar no dia 20 de junho e tem a vaga garantida até dezembro. “Eu estava muito receosa. Se não fosse o projeto, talvez eu não tivesse feito esse processo seletivo. Agora, quero participar da terceira fase do Novos Rumos, sobre empreendedorismo. E já indiquei para outras pessoas participarem do projeto”.

Após o período de inscrições, estão previstas entrevistas individuais com os interessados, de forma remota, entre os dias 3 e 10 de setembro. O início dos encontros está previsto para o dia 13 de setembro. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas aqui. O e-mail para contato é o projetonovosrumos2021@gmail.com e os telefones disponíveis são (12) 99199-8898 / (12) 3621-8958 (CEPA). O projeto também está no instagram no endereço novosrumos_unitau.

