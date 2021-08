Os dragões estão chegando no Colinas Shopping

Centro de compras recebe exposição internacional com os animais fantásticos, em evento gratuito a partir de 23 de agosto; mostra conta com 10 dragões animatrônicos, que chegam a oito metros de comprimento

Paixão mundial, presente em diversas produções cinematográficas e em séries de sucesso mundial, como os longas “Coração de um Dragão” e “Como Treinar o Seu Dragão”, além da série “Game Of Thrones”, os dragões chegam ao Colinas Shopping, com a “Exposição Internacional – Dragões”.

“Exposição Internacional – Dragões”

A partir do dia 23 de agosto, esses animais fabulosos aterrissam no centro de compras em evento gratuito e reconhecido mundialmente. A exposição conta com 10 dragões animatrônicos, que estarão espalhados pelos corredores do Colinas – alguns com até cinco metros de altura e oito metros de comprimento, que emitem sons, reproduzem movimentos e efeitos especiais.

“O Colinas tem uma tradição em eventos para a família, e a mostra internacional que chega ao shopping é uma forma de presentear nossos clientes após um período sem ações desse porte por aqui”, afirma Margarete Sato, gerente de Marketing do Colinas Shopping.

Assim como o Colinas Shopping, a exposição também adota todas as diretrizes de segurança orientadas pelo Plano São Paulo, como o uso obrigatório de máscara durante o circuito da exposição, orientações de distanciamento e higienização constante dos pontos de contato.

Dragões

A atração, com dragões em pontos estratégicos do centro de compras, seguirá no Colinas Shopping até o dia 26 de setembro.

A produção é assinada pela Smartmix Brasil, responsável por outras grandes exposições de sucesso que circulam pelo país – entre elas, “Natureza Gigante”, “Mundo Jurássico” e “Brinquedoteka”, que também já passaram pelo Colinas.

Colinas Shopping

