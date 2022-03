Conta PJ gratuita do Nubank está disponível para mais pequenas empresas

Antes da novidade, apenas empresas de sócio único (também conhecidas como empresas unipessoais) eram aceitas na conta PJ

O Nubank, maior banco digital independente do mundo, ampliou a abrangência da sua conta PJ. A fintech anunciou que empresas com mais de um sócio, receberam o acesso à modalidade do serviço para pessoas jurídicas com PIX e transferências gratuitas.

A partir de agora, pequenas empresas com dois sócios ou mais, também conhecidos como sócios cotistas, têm direito ao serviço. Antes, a conta PJ da instituição financeira estava limitada somente às companhias com um único sócio. A novidade, no entanto, está limitada somente aos CNPJs com apenas um sócio-administrador, nos seguintes regimes: MEI, EI, EIRELI ou LTDA.

Segundo o Nubank, a restrição imposta deve ser relaxada no futuro: “Se a sua empresa ainda não se enquadra nos nossos critérios de aceite na conta, fique tranquilo”, anunciaram no blog da fintech. “Nossos requisitos estão se aperfeiçoando para que cada vez mais empreendedores sejam impactados por esse mundo de benefícios.”

Conta PJ

Entre os critérios que podem fazer a conta não ser aceita na instituição financeira, estão:

Ter mais de um sócio-administrador;

Ter um outro CNPJ como sócio;

Ter algum pedaço da empresa em espólio, isto é, quando uma parte da empresa foi deixada em razão do falecimento de um dos sócios.

As validações dos critérios serão feitas no momento em que o cliente pedir a conta. Se o perfil do negócio não for elegível, o cliente receberá uma notificação no aplicativo ou no e-mail explicando o motivo. Caso algo gere dúvida, o cliente pode entrar em contato com o banco digital para tirar dúvidas. O Nubank possui telefone 0800 e também canais digitais como chat, e-mail, etc.

NUBANK

O Nubank é o maior banco digital independente do mundo com quase 40 milhões de clientes. A empresa lançou seu primeiro produto em 2014, um cartão de crédito sem anuidade gerenciado inteiramente por um aplicativo móvel.

A conta PJ do Nubank nasceu em 2019. Ela é uma conta jurídica, sem taxas de manutenção, com Pix e transferência gratuitas, área exclusiva de cobranças e que aceita pagamentos por maquininhas e plataformas de pagamento.

Desde a sua fundação, o banco digital levantou mais de US $ 1 bilhão por meio de uma série de rodadas de investimento lideradas por alguns dos mais conhecidos fundos voltados à tecnologia do mundo, como TCV, Sequoia Capital, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, QED, Founders Fund, DST Global, Redpoint Ventures, Ribbit Capital, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital e Tencent.

O Nubank possui escritórios em São Paulo (Brasil), Cidade do México (México), Buenos Aires (Argentina) e Berlim (Alemanha).

A companhia também foi eleita pela revista Fast Company como a mais inovadora da América Latina em 2019 e a 36ª do mundo no ranking das 50 empresas mais inovadoras. Para mais informações, visite www.nubank.com.br.