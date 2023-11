Piracanjuba Whey lança campanha “Viver é um esporte”

Dois meses de muito conteúdo para o público conhecer os benefícios de incluir a bebida proteica na alimentação

O consumo de whey protein faz parte de grande parcela dos praticantes de atividades físicas, e essa realidade tem aumentado. Cada vez mais, a população vem conhecendo os benefícios da proteína e a importância desse nutriente na rotina alimentar. Conforme boletim econômico da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD), houve aumento no consumo aparente (produção local mais importações, menos exportações) de concentrados de proteínas em 25%, quando comparado ao mesmo período de 2021. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) do IBGE.

‘Viver é um Esporte’

“Como especialista em leite e marca inovadora, a Piracanjuba está atenta a esse cenário e conta com a bebida proteica Piracanjuba Whey, desde 2018. A novidade deste ano é que, além da versão de 23g de proteínas, o portfólio conta agora com a opção do produto com 15g, afinal, o corpo não para de se movimentar, e a dose de proteína diária não pode faltar. Assim, o esporte não é só aquilo que desafia o corpo. ‘Viver é um Esporte’ e Piracanjuba Whey podem ser grandes aliados, de acordo com o seu estilo de vida”, explica a Gerente de Marketing, Lisiane Campos.

Em uma campanha inédita, em parceria com a agência Ampfy, a marca apresenta que o Piracanjuba Whey também é para quem pratica passear com os pets, brincar com os filhos, trabalhar, estudar, jogar vídeo game, dançar… ou seja, atividades da rotina que enchem nosso dia de compromissos e que demandam energia. A ação contemplará diferentes postagens nas redes sociais; a releitura do clássico tabuleiro gigante do Jogo da Vida, em parceria com a Estrela, que acontecerá no Parque Vila Lobos, em São Paulo; além de playlists personalizadas no Spotify e dicas de receitas. Com apoio de parceiros e influenciadores, as ações ganharão vida e poderão ser acompanhadas no perfil da marca no Instagram @pirawhey.

“De queridinho do mundo fitness à escolha ideal para quem precisa manter a dose de proteína diária, Piracanjuba Whey pode ser consumido a qualquer hora da rotina. Neste ano, nós trouxemos nova identidade visual, sabores e formulações e, agora, apresentamos essa estratégia de comunicação para mostrar que crescemos e ultrapassamos as barreiras do mundo fitness, afinal, ‘Viver é um Esporte’ e todos merecem Piracanjuba Whey no dia a dia”, reforça a gerente de Marketing, Lisiane Campos.

Para fortalecer as comunicações sobre a linha, será lançado, em breve, um site exclusivo, com informações gerais sobre os produtos e dicas para deixar a alimentação muito mais proteica e cheia de sabor.

Piracanjuba Whey

Os sabores e as versões do Piracanjuba Whey podem ser encontrados nos supermercados, farmácias e empórios de todo país, e, nos principais canais de e-commerce, como Amazon e Magazine Luiza.

Sobre a Empresa

A Piracanjuba nasceu em 1955, no interior de Goiás. Desde então, estabeleceu esforços para ser reconhecida como uma marca de qualidade, inovadora e que atende as necessidades mais específicas dos consumidores. Exemplo disso foi o lançamento do primeiro leite UHT zero lactose do mercado, em 2012; a entrada no segmento de nutrição infantil, com a linha excellence, em 2021, e criação do primeiro leite A2 de caixinha, em 2022. A manteiga, primeiro item da marca, se mantém no portfólio há mais de sessenta anos.

Para impulsionar as inovações, em 2021, foi criada a Divisão Científica Piracanjuba Health & Nutrition – um departamento totalmente estruturado, que funciona como centro de pesquisa e testes de produtos, com profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração.

Com o propósito Gostamos de fazer bem o que te faz bem, a Piracanjuba é a 11ª marca mais escolhida nos lares de todo o país, conforme pesquisa Kantar (Ranking Brand Footprint), divulgada em 2023.

Sobre o Laticinios Bela Vista

O Laticínios Bela Vista, detentor da marca Piracanjuba, é uma das três maiores indústrias de lácteos do país, e conta hoje com mais de 3,6 mil colaboradores diretos, que trabalham com a missão de levar alimentos com qualidade e sabor aos lares brasileiros.

As sete Unidades Fabris, localizadas em Bela Vista de Goiás (GO), Governador Valadares (MG), Maravilha (SC), Sulina (PR), Araraquara (SP), Três Rios (RJ) e Carazinho (RS), operam com capacidade produtiva de mais 6 milhões de litros de leite por dia.

A trajetória reúne importantes premiações e reconhecimentos relacionados aos produtos e à gestão, fundamentada em valores como ética, valorização das pessoas e responsabilidade ambiental, social e de governança. Em 2022, foi reconhecido com o Selo Mais Integridade, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Os produtos Piracanjuba podem ser encontrados nas principais redes supermercadistas/atacadistas do país e ainda, nos melhores sites de vendas on-line.

Piracanjuba / 0800 722 1718