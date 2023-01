Com planos a partir de R$19,90 ao mês, o torcedor terá ingressos para todos os jogos em casa

Nesta quinta-feira (5), o São José Esporte Clube apresentou oficialmente os valores do programa Sócio Águia, uma novidade para essa temporada de 2023. Entre os benefícios oferecidos aos torcedores estão ingressos para os jogos no Martins Pereira e desconto na loja oficial do clube.

São José Esporte Clube

O Sócio Águia é o programa de sócio-torcedor oficial do São José, que irá oferecer benefícios exclusivos e planos que atendam todos os perfis de torcedores. Com valores a partir de R$19,90 ao mês, o Sócio Águia conta com três categorias: Bronze, Prata e Ouro.

O Executivo de Futebol, Lucas Brando, destacou a importância do Sócio Águia para o time: “Os planos do Sócio Águia são fundamentais para criar um vínculo ainda maior entre a torcida e o São José Esporte Clube. Com ele, os torcedores vão incentivar o time e receber benefícios diretamente em ações da equipe ou com parceiros e patrocinadores, através do clube de vantagens”.

Sócio Águia

Os torcedores interessados podem se associar no site socioaguia.com.br, onde encontraram todas as informações referentes aos planos, carteirinha, pagamentos, ingressos, entre outras.

Conheça os planos

Bronze

Bronze: Ingressos no setor da arquibancada para todos os jogos em casa; 5% de desconto na Loja Águia; Informações do São José em primeira mão. Valor: R$ 19,90 / mês

Prata

Prata: Ingressos no setor das cadeiras para todos os jogos em casa; 10% de desconto na Loja Águia; Kit boas-vindas com uma Squeeze; Acesso VIP nas partidas; Além das informações do São José em primeira mão. Valor: R$ 39,90 / mês

Ouro

Ouro: Ingressos no setor de camarote para todos os jogos em casa; 10% de desconto na Loja Águia; Kit boas-vindas com uma camisa oficial; Acesso VIP nas partidas; Além das informações do São José em primeira mão. Valor: R$ 99,90 / mês

São José Esporte Clube lança planos pagos do Sócio Águia