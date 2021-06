SumUp e Santos entram em campo com ação de Orgulho LGBTQIAP+

Camisas do Peixe terão o logo da SumUp nas cores do arco-íris no jogo contra o Atlético-MG; nomes dos jogadores serão substituídos por palavras que refletem valores da comunidade LGBTQIAP+

A SumUp e o Santos Futebol Clube levantarão a bandeira da diversidade neste domingo (27/6). Em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIAP+, a camisa do Peixe terá o logo da SumUp com as cores do arco-íris na partida contra o Atlético-MG pelo Brasileirão. Além disso, os nomes dos jogadores serão substituídos por palavras que representam a luta pela diversidade e pela equidade.

Mês do Orgulho LGBTQIAP+

A ação, idealizada pela SumUp em parceria com o Santos e a Agência We, faz parte da missão da empresa de soluções financeiras para microempreendedores e profissionais autônomos de combater o preconceito e promover a diversidade e inclusão, no esporte e na sociedade como um todo.

Eduardo Noronha, gerente de marketing da SumUp

“Ações como a que estamos fazendo com a ajuda do Santos são fundamentais para que haja uma mudança cultural: queremos que a bandeira símbolo do movimento seja bem-vinda em todos os negócios e é muito importante que essa iniciativa esteja também no esporte”, afirma Eduardo Noronha, gerente de marketing da SumUp.

LGBTQIAP+

Na partida, os nomes dos jogadores serão substituídos por palavras que refletem valores da comunidade LGBTQIAP+, como Orgulho, Respeito, Visibilidade, Inclusão, Liberdade, Resistência, Empatia, Luta, Amor, Justiça, Diversidade, Direitos, Pluralidade, Identidade, Equidade e Aliados.

Presidente do Santos Futebol Clube, Andres Rueda

“Aqui no Santos FC sempre vamos buscar respeito e igualdade, e essa ação em parceria com a Sumup demonstra exatamente isso: é importante darmos visibilidade a ações de inclusão e conscientização da comunidade”, afirma o presidente do Santos Futebol Clube, Andres Rueda.

Armando Araújo, Diretor-Executivo de Criação da Agência We

“O Orgulho LGBTQIAP+ precisa estar em todos os lugares. Então, nada mais natural do que ele entrar em campo com a SumUp, no espaço mais importante da camisa do Santos”, finaliza Armando Araújo, Diretor-Executivo de Criação da Agência We.

SumUp

A SumUp oferece soluções financeiras para micro e pequenos negócios. Criada na Europa em 2012, a empresa possui mais de 2.500 colaboradores ao redor do mundo, 14 escritórios e operações em 34 países. No Brasil, está presente desde 2013, empregando 1.000 pessoas, sendo 60% mulheres e 24% LGBTQIAP+.

Nascida como uma empresa de maquininhas de cartão a SumUp se transformou em uma companhia de soluções completas, como banco digital, links de pagamento e empréstimos. Em março de 2021, a fintech anunciou um aporte de 225 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão) na operação brasileira, a fim de expandir seus negócios e seguir empoderando microempreendedores do País.

Santos FC

Fundado em 14 de abril de 1912, o Santos FC é um dos um dos brasileiros com mais conquistas na Copa Libertadores da América – tricampeão do torneio -, sendo também bicampeão mundial, octacampeão nacional e o time do Brasil mais conhecido ao redor do mundo. Por ser o único gigante do país fora das capitais de Estado, a trajetória alvinegra possui um ar de heroísmo, que culminou nos anos 60, quando a equipe atingiu o posto de melhor time do mundo. Durante sua história, passaram pelo Peixe atletas como Pelé e Neymar, que popularizaram a marca dos Meninos da Vila pela juventude dos nossos jogadores, formados pelas próprias categorias de base na maioria das vezes.

No universo virtual, o Santos possui um engajamento muito acima da média nacional. Em 2021, o Peixe já ultrapassou a marca de 45 milhões de pessoas impactadas pelas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok). Além dos números gigantescos, o Peixe também se aproxima de sua aura de ‘Meninos da Vila’ no mundo digital, possuindo uma linha de conteúdo extremamente jovem, unindo o lado informativo e sério do esporte com as brincadeiras e os assuntos do momento, dentro ou fora do futebol, sempre utilizando uma linguagem que combina com cada mídia social e conseguindo atingir até mesmo torcedores de outros clubes.

Agência We

A agência We, dos sócios Fabio Rosinholi, Piero Motta, Roberto Campos e Marcelo Dahdal, faz parte do grupo Grupo We: maior grupo de comunicação independente do Brasil, formado pelas agências We, LVL, We Live e Superare. Com 18 anos de mercado e mais de 250 funcionários, a We ocupa hoje a sétima posição entre as principais agências do mercado, segundo o ranking do Ibope Monitor.