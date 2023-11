SexPrivé fecha parceria com Revista Sexy

O canal SexPrivé fechou uma parceria com o Sexy Clube, da Revista Sexy. O acordo contempla a divulgação mútua de conteúdo adulto. Na TV, o programa SexPrivé Club ganha novos ingredientes para tornar a sua receita ainda mais picante e divertida. A atração vai ao ar nas madrugadas de sábado para domingo, às 3h, na Band, e no dia seguinte, é exibida no canal por assinatura, às 22h.

SexPrivé Club

A cada semana, o SexPrivé Club exibe deliciosos aperitivos dos ensaios sensuais produzidos pelo Sexy Clube. Para o telespectador que desejar acessar a íntegra do material, é disponibilizado um QR Code na tela, que direciona ao site do parceiro. Em alguns casos, o assinante tem acesso a conteúdo exclusivo.

Não para por aí. O público do SexPrivé Club ainda pode assistir aos melhores momentos das entrevistas realizadas no Papo de Pijama. Na atração, as apresentadoras Mah Correa e Soraya Blonde recebem convidadas para um papo quente em trajes bem à vontade, onde tudo pode acontecer.

A Casa das Pimentinhas

O SexPrivé Club traz outro destaque dessa parceria: a exibição de cenas do reality A Casa das Pimentinhas. No programa, lindas modelos ficam confinadas em uma mansão e são submetidas a alguns desafios. Como não poderia deixar de ser, rola muita pegação entre as beldades.

Revista Sexy

Em contrapartida, o Sexy Clube ganhou um canal do SexPrivé com prévias das produções que fazem sucesso no canal adulto, além de informações de como fazer a assinatura.

Cine Privé

Onde assistir ao SexPrivé Club

Na Band, na madrugada de sábado para domingo, às 3h, após o Cine Privé

No canal SexPrivé, nas noites de domingo, às 22h