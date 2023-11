Papai Noel chega ao Shopping Jardim Oriente com Cortejo e Espetáculos

Noel fará atendimento inclusivo, em libras e na abertura começa a campanha para concorrer a dois carros 0km

A Magia de Natal tomará conta do Shopping Jardim Oriente em São José dos Campos no próximo dia 18 de novembro, a começar pelo evento oficial de chegada do Noel que contará com uma super programação festiva a partir da 14h, com peças teatrais, show circense, espetáculo de bolha de sabão gigante e ainda, terá pipoca gratuita para o público, além de outras surpresas. Este ano toda a abertura de Natal acontecerá no estacionamento, a expectativa é receber milhares de pessoas.

Um dos pontos altos da programação especial é que o bom velhinho virá num lindo cortejo, em um Chevrolet Romana 1929, que percorrerá o estacionamento até o palco principal montado no local, acompanhado por personagens natalinos e pelo grupo de bailarinas da Academia de Dança Vivi Cavalcanti.

Papai Noel

O Papai Noel está entusiasmado para receber o público, em especial as crianças. O cenário do Noel mais uma vez contará com o trono pet para garantir a melhor foto também para as famílias tutoras de cães e gatos.

O Shopping Jardim Oriente está sempre em busca de garantir maior inclusão dos mais diversos públicos, por isso, este ano, o Noel também vem preparado para se comunicar em libras e possui experiência com atendimento de crianças com espectro autismo.

Para a chegada do Noel, o Shopping Jardim Oriente, que promove as melhores experiências, preparou a decoração “Um Natal de Outro Mundo”, com objetivo de levar sempre atrações inéditas e inovadoras durante todo período natalino.

Programação de Abertura Gratuita:

14h – Músicas infantis

14h30 – Teatro Infantil

15h00 – Show Palhaço Churumello

15h30 – Espetáculo de Natal

16h00 – Chegada do Papai Noel

Durante a temporada de Natal serão realizadas cantatas, teatro e shows, tudo de graça.

“Será um Natal memorável com novidades, desde a chegada do Noel que este ano terá um cortejo e espetáculos no estacionamento além de outras surpresas, a uma decoração interativa para a garotada e com uma programação de apresentações natalinas para toda a família”, falou Alexandre Balúgoli, gerente geral do Shopping Jardim Oriente.

Decoração

“Um Natal de Outro Mundo” será cheio de luzes nas portarias, fachadas e nas árvores naturais. Será montada uma árvore gigante de 7m, iluminada com túnel para muitas fotos no novo jardim do shopping. Na parte interna, laços e guirlandas em decoração aérea e nas colunas. Na Praça de Eventos um cenário com árvores, presentes, bolas e laços com xícaras giratórias e claro, o trono do Noel.

Complementando o ambiente natalino, um espaço interativo para as crianças se divertirem com escorregador, piscina de bolinhas, área para colorir e brincar. E ainda, três ambientes instagramáveis.

Campanha Natalina: Quem Não Tem Trenó, Vai de Carro Zero Km

O presentão de natal será concorrer a dois carros ONIX. Até na campanha promocional, o Shopping Jardim Oriente promoverá as melhores experiências, pois, os cupons poderão valer em dobro e em triplo, em dias específicos.

A Campanha Natalina começa a partir do dia 18 de novembro, já na abertura oficial do Natal. A cada R$350 em compras dá direito a 01 cupom para concorrer. As trocas de segunda a quinta, dará cupons em dobro. E se as trocas forem realizadas durante a Black Friday ou no dia da Chegada do Noel, os cupons serão triplos.

A campanha promocional é válida para as trocas no balcão do shopping com promotoria, no autoatendimento, localizados no corredor da Cinépolis e pelo site. Confira o regulamento completo de participação no site:www.shoppingjardimoriente.com.br

Shopping Jardim Oriente

Local: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP. www.shoppingjardimoriente.com.br. Estacionamento: GRATUITO

Sobre o Shopping Jardim Oriente

O Shopping Jardim Oriente, administrado pela AD SHOPPING, é um empreendimento localizado na Zona Sul de São José dos Campos, que abriga um Hipermercado com 5.300 m2, dez âncoras, incluindo um Pet Center e conta com o cinema mais moderno do Brasil da rede Cinépolis, que contempla salas VIP, Júnior e a sala Macro XE, oferecendo uma experiência única. O empreendimento oferece 2.032 vagas gratuitas de estacionamento e previsão de uma futura incorporação de torres residenciais e comerciais, tornando-se assim um complexo multiuso.

Sobre o Grupo AD

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 43 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.