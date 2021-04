Pinterest lança Ads no Brasil

Hoje, o Pinterest lança o Pinterest Ads para todas as empresas do Brasil, sendo o primeiro país a lançar a publicidade na América Latina.

Agora, empresas de todos os portes têm acesso a vários tipos de formatos de anúncios e opções de segmentação no Brasil, para alcançar novos públicos com conteúdo significativo e útil à medida que novas ideias são descobertas e novos projetos são planejados. Após o lançamento dos anúncios em toda a Europa, a América Latina é a próxima região para o lançamento. Essa iniciativa faz parte da expansão global do programa de anúncios do Pinterest.

As pessoas vêm ao Pinterest para fazer descobertas — para seu guarda-roupa, para sua nova casa e para as próximas férias. Os anunciantes querem ser descobertos e estar presentes nesses momentos, por isso há um alinhamento natural.

No Pinterest, as marcas são complementos para as experiências das pessoas. As pessoas vêm ao Pinterest para descobrir produtos e serviços, seja para seu guarda-roupa, para sua nova casa ou para as próximas férias, e os anunciantes querem ser descobertos. Há uma harmonia incrível entre eles. Na verdade, 97% das principais pesquisas no Pinterest não são feitas por uma marca, e é por isso que o serviço é um lugar tão eficaz para alcançar as pessoas enquanto eles ainda estão considerando sua próxima compra e não se decidiram quanto a uma marca.

O Pinterest é uma das raras plataformas nas quais as marcas podem realmente se engajar com novos clientes que têm intenções claras e estão abertos e tomando decisões de compra.

“O Brasil é um dos maiores mercados do Pinterest fora dos EUA. Nossa escala, combinada com a mentalidade única das pessoas no Pinterest, torna nosso público incrivelmente valioso para os profissionais de marketing. Estamos entusiasmados em oferecer esta oportunidade aos anunciantes no Brasil e esperamos expandir em mais países da América Latina em breve”– Jon Kaplan, diretor global de vendas no Pinterest.

Por ser um lugar de inspiração e planejamento dos momentos da vida, o Pinterest sempre foi um local mais positivo, para os consumidores e consequentemente para as marcas. É por isso que quase 9 em cada 10 usuários semanais dizem que o Pinterest é um oásis online.

Recentemente, abrimos os anúncios para um pequeno grupo de empresas brasileiras como parceiros iniciais. Marcas como Itaú, Westwing, Diageo, O Boticário, Eudora, AMARO, Mobly ou Samsung já tiveram sucesso com o uso do Pinterest Ads para acessar um público no Pinterest que está em busca de sua próxima experiência ou compra.

Nos últimos anos, o Pinterest tem trabalhado com empresas de todos os portes em toda a América Latina. Essas empresas estão usando o Pinterest como uma ferramenta não paga para o engajamento com públicos que tendem a estar em um momento de planejamento e buscando inspiração e novos produtos para experimentar.

Westwing

A Westwing, por exemplo, está aumentando seu alcance de público com seu perfil business, que inclui campanhas não pagas com componentes de loja. Agora, eles poderão alcançar e inspirar ainda mais consumidores com suas ideias de decoração por meio de anúncios segmentados para ajudar as pessoas em suas jornadas de tomada de decisão.

“Somos parceiros de longa data e essa novidade fortalece e amplia ainda mais nossa parceria. Existe uma sinergia enorme entre os usuários das plataformas, tanto que o nosso perfil é o maior de casa & decoração no Pinterest Brasil. As pessoas usam o Pinterest para encontrar ideias e fazer planos, e usam o Westwing para colocá-las em prática diariamente. Se o nosso objetivo é estar cada vez mais próximos dos clientes, agora também estaremos mais disponíveis, chegando a novos lares por novos caminhos. Nos sentimos honrados com o convite para participar desta versão beta e acreditamos no potencial da plataforma também para acelerar o conhecimento e engajamento da nossa marca.” Renato Grego, CMO Westwing.

Samsung

“Na Samsung buscamos sempre identificar novas oportunidades de estabelecer conversa com nossos consumidores. Queremos estar onde eles estão, sempre oferecendo conteúdos relevantes que reforcem os benefícios dos produtos e serviços de todo o ecossistema Samsung Galaxy. A parceria com o Pinterest reforça nossa premissa de continuarmos inovando em todas as frentes em que atuamos”. Juliano Fortini, Supervisor de Marketing Digital da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

“Diageo já tem um acordo global (JBP) com Pinterest e quando soubemos da abertura da plataforma na América Latina, começando por Brasil, nos candidatamos de imediato para um beta teste com Johnnie Walker, nossa principal marca que está completando 200 anos. E deu muito certo, Pinterest superou as expectativas em termos de resultados de impressão e cliques, mas muito mais que isso, a rede social tem todo o fit das nossas marcas e dos nossos assets. Então embarcamos em uma jornada com Baileys, mantendo continuidade com JW e vamos trazer outras marcas como Tanqueray, Gordon´s e Old Parr para conquistarmos o máximo de engajamento e buscarmos projetos de conteúdo com as soluções que Pinterest pode nos oferecer em benefícios das marcas da Diageo”. Marco Frade, Head of Media, Digital & CRM at Diageo.

