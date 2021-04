JÉSSICA MIRANDA: A JOVEM DO INTERIOR QUE CONQUISTOU AS REDES SOCIAIS INSPIRANDO PESSOAS

Influenciadora digital comemora os 10 mil seguidores no Instagram

Influenciadora com propósito. É assim que a criadora de conteúdo Jéssica Miranda, 30 anos, se descreve nas redes sociais. Nascida em São José dos Campos, interior de São Paulo, por volta de 2009 passou a divulgar seus produtos e acessórios no Orkut, mas nunca havia imaginado em se tornar uma influenciadora na internet. Na época, Jéssica tinha um site de vendas on-line voltados para unhas – o LC Arte Unhas, que atendia toda a região do Vale do Paraíba. “Minha empresa atendia as melhores perfumarias da região e como Eu mesma era minha modelo, encontrei nas redes sociais uma forma de divulgar e vender meus produtos, com dicas e compartilhando o meu dia a dia”. Recentemente, na pandemia e buscando uma forma rentável de trabalho e inspiração, se viu no desafio de rentabilizar o que antes era um hobby e se profissionalizar em mídias sociais. E foi assim, com muita espontaneidade que ela resolveu investir em conhecimento para se aprimorar no segmento e ao mesmo tempo inspirar as pessoas.

10 mil seguidores no Instragam

Hoje, com 10 mil seguidores no Instragam, Jéssica conta que está muito feliz, realizada e que comemorou o feito utilizando as ferramentas de comunicação como outdoors e busdoor para agradecer. “Atingir a marca de 10 mil seguidores foi uma realização incrível! É a resposta de que estou no caminho certo. Fiz um ensaio fotográfico com uma super produção para comemorar, registrar e agradecer meus seguidores, amigos, familiares e parceiros que acreditaram em mim e no meu trabalho e que podem ser vistas nos ônibus e avenida da cidade”.

Foto:Divulgação

Outro ponto destacado por Jessica não está somente no número de seguidores do seu perfil, e sim, no feedback dos seus seguidores e parceiros, compartilhando suas dicas, vivências e experiências. “É muito gratificante o retorno de cliente e parceiros sobre o quanto aliar a marca ao meu nome tem relevância. Porém, independente de números, digo sempre que o principal demonstrativo de um bom trabalho está no propósito. Se Eu inspirar uma pessoa por dia, com meus conteúdos, minha vida já vale a pena”, disse.

Para o futuro, a influenciadora tem muitas ideais e projetos para desenvolver e engajar ainda mais seguidores na sua rede. “Acredito que atraímos o que transmitimos! Quero que mais marcas e empresas conheçam meu trabalho, se identifiquem comigo, para que eu possa somar e agregar habilidades no mundo empresarial e corporativo que eu gosto tanto”.

Todo o conteúdo produzido pela “digital influencers” Jéssica Miranda, pode ser acompanhado no @jessicamirandalc . O feed do perfil traz conteúdos sobre os mais variados assuntos, como moda, beleza, estilo de vida e comportamento.

