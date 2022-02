Picolé de fruta refresca, hidrata e tem poucas calorias

É uma opção de lanche saudável durante o verão

O que combina com o verão, além de praia e piscina? Picolé! É quase impossível não pensar em se refrescar com um desse quando faz um calor de quase 40°C lá fora, e ultimamente o Brasil inteiro tem enfrentado altas temperaturas. O clima quente acaba alterando nossa rotina. Precisamos ingerir mais líquido para manter nosso corpo hidratado. O picolé é uma ótima opção, porque, além de ser gostoso e refrescante, é facilmente encontrado.

Em geral, os picolés são opções mais saudáveis que os sorvetes. O picolé de fruta, por exemplo, é feito à base de água e é menos calórico do que os sorvetes industrializados, que podem ter, em sua composição, açúcar, gordura vegetal, emulsificantes e estabilizantes. Além disso, os picolés feitos de fruta dão uma sensação maior de saciedade, sendo perfeitos para os dias quentes.

O picolé de fruta pode ser um lanchinho perfeito entre as refeições em dias mais quentes. Se você está em casa sem muitas opções, pode fazer um picolé com apenas três ingredientes. Sim, isso é possível. Dá para usar a fruta de sua preferência. Os demais ingredientes são fáceis de encontrar. Pode ter como base iogurte ou leite de coco, por exemplo. Mas o que vem fazendo bastante sucesso é o picolé feito com água de coco.

O picolé de água de coco une o melhor de dois mundos. Afinal, a água de coco é rica em vários nutrientes e tem um alto poder de hidratação. Combinada às frutas in natura, forma uma sobremesa saudável e que sacia. A receita é fácil e dá para reproduzir em casa. Basta colocar a água de coco e as frutas, cortadas em rodelas, nas forminhas e colocar os palitinhos. Depois, para o refrigerador, até adquirir a consistência ideal.

Opte por frutas cítricas, como kiwi, tangerina e abacaxi, pois elas dão maior sensação de frescor, além de serem deliciosas. O picolé de limão é um clássico, e além de refrescar, também é fonte de vitamina C, que, entre outros benefícios, ajuda a proteger a pele contra os raios solares, sendo recomendada por profissionais do curso de nutrição EAD, por exemplo.

Se você está buscando opções de lanches saudáveis e refrescantes durante o verão, o picolé de fruta é a melhor opção. São deliciosos, nutritivos e têm poucas calorias. Dá para encontrá-los na maioria dos lugares ou, se você quiser, pode fazê-los em casa.

Imagem de silviarita por Pixabay